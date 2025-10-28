北科大工設系奪紅點設計獎 友善設計守護職安健康

北科大學生李祥耀、黃柏諺以「DP-Pro 裝修師傅無塵水泥攪拌機」，獲紅點概念設計獎。（北科大提供）

台北科技大學工設系師生從家人職業傷害的經驗出發，設計出「DP-Pro 裝修師傅無塵水泥攪拌機」，不僅能降低吸入與接觸有害物質風險，也提升使用便利性，獲今年年德國紅點概念設計獎肯定，展現設計的前瞻性與實用價值。

「DP-Pro 裝修師傅無塵水泥攪拌機」由台北科技大學工業設計系教師黃孟帆指導、學生李祥耀與黃柏諺共同設計，靈感源自對家人勞動職業傷害議題的關注。團隊指出，室內裝修師傅長期暴露於水泥粉塵中，容易引發肺部、眼部疾病，操作傳統攪拌機亦容易造成肌肉與骨骼的負擔與傷害。

團隊說明，無塵水泥攪拌機採封閉式攪拌結構有效過濾粉塵，降低吸入與接觸風險，並搭配人體工學握把及腳踏固定的友善設計，提升操作穩定性與舒適度，提供更安全、更省力的使用體驗。目前正持續優化作品細節，期望未來投入實際應用，為室內裝修產業打造更安全、更健康的工作設備。

黃孟帆引導學生以設計思考「以人為本」的精神，發揮同理心，找出社會中被忽略族群的工作痛點，進而發想兼具平等、安全、健康價值的友善設計。他指出，「DP-Pro」不僅契合聯合國永續發展目標「健康與福祉」（SDG 3），更傳遞設計應平等關照每一位專業工作者的理念。

紅點概念設計獎為全球設計界知名賽事，已有20年歷史。本屆共有來自20多國、上萬件作品參賽，最終700多件作品獲獎，獲獎率約2％。頒獎典禮日前於新加坡Capitol Theatre舉行，獲獎作品正於新加坡紅點設計博物館展出。而「DP-Pro」除榮獲德國紅點概念設計獎外，也獲得金點新秀設計獎的肯定。

北科大學生李祥耀（右）、黃柏諺合作設計「DP-Pro 裝修師傅無塵水泥攪拌機」，拿下紅點概念設計獎。（北科大提供）

