肉肉大米小紅書宣傳「台灣省首店」遭炎上 聲明切割中國公司仍難滅火

開幕不到半個月的「肉肉大米」，被民眾踢爆在中國社群媒體小紅書官方帳號以「台灣省首店」做為宣傳主軸。（本報合成，擷取自「肉肉大米」小紅書、IG）

主打日式漢堡排的連鎖品牌「肉肉大米」本月15日才在台北新光三越信義A11開幕，不料不到半個月，就因中國社群平台「小紅書」的宣傳文案掀起輿論風暴。該帳號以「台灣省首店」為題宣傳開幕，還寫道「寶子們，台灣省店已經開業啦！」，引發台灣網友強烈不滿。對此，肉肉大米昨（27日）晚間緊急聲明，強調台灣與中國的事業體系為兩間完全獨立經營，互不相關。

不少民眾在社群平台Threads發文指出，「肉肉大米」在中國社群媒體「小紅書」以「台灣省首店開業」、「寶子們，台灣省店已經開業啦！台灣的小夥伴可以衝啦！」發文宣傳，隨即引發台灣網友炎上與強烈反彈，紛紛湧入Google留下1星負評，甚至到店家與新光三越的社群留言抗議。

隨著輿論發酵，「肉肉大米」27日在官方IG帳號發布澄清聲明，表示「肉肉大米」的母公司為日本株式會社物語Corporation，與中國的事業體系為兩間完全獨立直營公司，雙方各自擁有獨立經營、營運與品牌管理權責。

肉肉大米強調，小紅書帳號使用的措辭「不代表台灣團隊立場」，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態，並已向日本母公司正式反映，要求強化跨市場品牌內容審核機制，確保尊重台灣市場主體性。

然而，這份聲明仍未平息眾怒，許多網友留言怒嗆：「拒吃」、「台灣公司道歉幹嘛？真有種的話就叫中國公司在小紅書發道歉聲明稿」、「請日本母公司要求中國對方刪文吧」、「大米中國詞，不用假裝是台灣公司，掰掰」、「你們是中資嗎？ 還要幫中國解釋？日本人尊嚴呢？」、「各自獨立的話人家幹嘛幫你『台灣省首店』宣傳？母公司就是同一間啊。不要以為端出日本人的名字就可以敷衍了事」。

肉肉大米聲明全文：

針對近日因「肉肉大米」中國官方小紅書帳號所發佈貼文中，因用字遣詞引發台灣社會關注與疑慮，在此向所有關心「肉肉大米」的台灣消費者與合作夥伴，表達最誠摯的歉意。

「肉肉大米」的母公司為日本株式會社物語Corporation，由日本本社代表取締役社長 加藤 央之規劃與發展，並根據海外各地市場策略採取獨立直營的運營模式。

目前，在台灣經營「肉肉大米」品牌的物語台灣股份有限公司，為日本株式會社物語Corporation全資子公司，「肉肉大米」在台灣與中國的事業體系為兩間完全獨立直營公司，各自擁有獨立經營、營運與品牌管理權責：

台灣：物語台灣股份有限公司（直營）

中國：物語（上海）企業管理有限公司（直營）

因此，中國社群帳號所使用之措辭與言論，並不代表肉肉大米台灣團隊立場，亦非本品牌在台灣的任何政治或文化表態。

台灣團隊自品牌成立以來，始終秉持對在地文化的尊重與認同，我們始終將食品安全與品質視為最重要的責任。目前肉肉大米台灣所使用的主要食材為「澳洲和牛」、「澳洲牛肩胛」、「日本產米」及「台灣產雞蛋」，所有食材均符合台灣的相關法規標準，並已通過第三方檢驗機構的檢測。

面對此次事件，我們已向日本母公司正式反映，並同步啟動以下改進措施：

1. 強化跨市場品牌審核機制：針對社群內容表達啟用多層把關機制，避免類似事件再度發生。

2. 尊重台灣市場主體性：持續強化台灣團隊在品牌經營、聲明發佈與市場決策的自主主導權。

3. 資訊透明化：品牌營運資訊將於官方社群帳號定期公開更新，誠實面對每一位消費者。

我們誠摯感謝所有提出意見的消費者與媒體朋友，「肉肉大米」台灣團隊將以更謙遜的態度，持續深耕在地、與台灣社會同行。對於本次造成的困擾與疑慮，我們再次深表歉意，敬請各位理解與包涵。

