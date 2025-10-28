2處獲環教場所認證 北投焚化廠實踐循環經濟

「台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠」結合環保、教育與休閒的城市地標，透過實地參訪與解說，向大眾傳遞資源循環與環境永續的理念。（環境部提供）

環境部昨日召開「環境教育認證審查會」，認證通過「台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠」、「海洋環境教室」2處為環境教育設施場所，其中北投垃圾焚化廠不僅是環保設施，還在煙囪上設置全球首座焚化廠觀景旋轉餐廳、廠區內設置溫水泳池，實現公共設施與觀光休閒外，也達到循環經濟、資源永續。

國家環境研究院表示，環境教育認證審查會由21位委員組成，由環境部次長葉俊宏擔任召集人、國家環境研究院院長劉宗勇為副召集人，審查會委員除政府機關5位代表外，還包括14位的民間團體代表及專家學者，每2個月召開1次。

請繼續往下閱讀...

國環院指出，位於台北市北投區的北投垃圾焚化廠，不僅是結合垃圾處理、資源回收與廚餘堆肥的現代化環保設施，更以其高達150公尺的彩虹煙囪成為關渡平原的醒目地標。廠區在高聳的煙囪上設置了全球首座焚化廠觀景旋轉餐廳，讓民眾可以360度視野俯瞰城市景觀，實現公共設施與觀光休閒的完美結合。另，民眾也能造訪、使用廠區內的溫水泳池，親身感受由焚化廢熱回收所提供的暖流，體會循環經濟的具體價值與資源永續的效益。

國環院續指，海洋環境教室則坐落於台東縣成功鎮，緊鄰花東最大的成功新港，肩負起傳承在地海洋文化的使命。成功鎮是目前台灣少數仍保留傳統「鏢刺漁法」的地區，此技法不僅是無形文化資產，公共電視更曾耗費2年時間，邀請國際級導演記錄下這項獨特且具永續智慧的捕魚作業過程；教室毗鄰全台唯一祭祀「旗魚神」的廟宇（成功萬善廟），完美結合了海洋生態知識、永續漁業與在地獨特的漁業信仰文化。

海洋環境教室坐落於台東縣成功鎮，將地方最珍貴的海洋資源與在地特色文化轉化為引人入勝的教育內容，傳遞海洋保育的重要性。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法