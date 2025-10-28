轉職不等年後！桃竹苗11月9場徵才 釋出上萬職缺

桃竹苗分署11月份辦理9場徵才活動，邀集超過200家企業、釋出上萬個職缺，歡迎有興趣的求職者參與。（圖由桃竹苗分署提供）

歲末將至，正是規劃職涯、尋找新工作的黃金時機！勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11月推出9場大型現場徵才活動，從桃園、新竹一路延伸至苗栗，邀集超過200家企業、釋出上萬個職缺，橫跨科技、製造、服務、餐飲與醫美等產業，為民眾打造最強轉職季。

桃竹苗分署與桃園市政府合作，首場11月7日在退除役官兵職業訓練中心邀集友達光電、欣興電子、家樂福、王品餐飲等50家企業、釋出2700個職缺，現場提供職涯諮詢與手語翻譯服務，完成面試還能兌換小禮物，同日新竹場在遠東巨城購物中心集結緯創、鼎泰豐、三友藥妝、星巴克等知名企業，並安排摸彩活動、拍貼機合影與夾夾樂體驗，讓找工作變得有趣。

11月8日桃園場在桃園區永康市民活動中心釋出多項高薪職缺，其中聖宜醫美顧問月薪上看15萬元、本源興構造設計工程師最高10萬元；11月12日中壢場在中壢就業中心與13日的竹北場在竹北中興里集會所 2樓主打「在地就業」，設有就業促進專區與早鳥報到禮，面試還能挑戰夾娃娃機抽好禮。

接續14日在桃園區五中市民活動中心、21日在蘆竹區大新市民活動中心、中壢區元生社福館2樓，邀集貳樓餐飲、藏壽司、DHL、陽程科技、安橋保全、統一超商等知名企業，共釋出上千個職缺，從工程師到餐飲幹部、保全、倉儲及行政職。

壓軸登場的22日苗栗場在苗栗縣立體育館，聚焦航太與精密製造產業，邀請睿信電子、友聯車材、京元電子等重量級企業進駐，現場並設有職涯探索攤位與「選物機自選好禮」互動區，讓求職過程充滿驚喜。

桃竹苗分署長賴家仁表示，11月徵才活動不僅提供多元就業機會，也設有履歷健診、職涯諮詢等專業服務，協助民眾掌握趨勢、強化求職競爭力。他鼓勵想轉職或尋找新機會的民眾把握年底求職旺季，帶著履歷、揪朋友一起出發，為職涯開創全新篇章！

此外，若青年畢業後暫時未能就業，可參加「支援青年就業計畫」，凡年滿15至29歲、未就學且未就業達60日以上者，於線上申請加入即可獲職涯諮詢、履歷撰寫指導、面試技巧培訓與職缺推介等多元服務，並可申領尋職津貼與就業獎勵金合計最高4萬8000元。

各場徵才活動可上桃竹苗分署官網查詢。

桃竹苗分署11月份辦理9場徵才活動資訊。（圖由桃竹苗分署提供）

