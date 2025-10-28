為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    因應非洲豬瘟 苗縣府研議全面禁用廚餘養豬

    2025/10/28 11:36 記者張勳騰／苗栗報導
    因應非洲豬瘟，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中指示，研議全面禁用廚餘養豬。（苗栗縣政府提供）

    

    非洲豬瘟爆發後，利用廚餘養豬議題引發熱烈討論，苗栗縣長鍾東錦今（28）日在縣務會議拋出研議苗栗縣全面禁用廚餘養豬議題，因牽涉層面甚廣，鍾東錦指示由秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保、衛生等單位開會討論、審慎評估。

    苗栗縣有10家合法廚餘養豬場，投入逾3000萬元建置蒸煮設備，飼養1萬3000多頭豬隻，若全面禁止使用廚餘，將造成守法業者血本無歸，因而全面禁止利用廚餘養豬，可說是茲事體大。

    苗栗肉品市場總經理林澄清指出，苗栗肉品市場一直以來都是全台灣最大的黑豬拍賣市場，大約每10頭豬，就有5、6頭是黑豬（大黑豬、土豬），其主要的生產地大概都是在屏東縣等南部縣市；此外，黑豬養成後，較白豬肥瘦比例（肥肉較多）及口感，長期以來是苗栗地區民眾喜歡的豬肉，而一般的黑豬主要以廚餘飼養成長。

    因全面禁止廚餘養豬，牽涉層面甚廣，鍾東錦今天在縣議會議中指示，由苗縣府秘書長陳斌山邀集農業處、肉品市場、環保局及衛生局等單位開會研商、審慎評估。若苗栗縣確定實施禁用廚餘養豬，將建議中央提供一次性補償或設備折舊補助，以保障合法業者權益並兼顧防疫安全。

