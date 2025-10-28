防堵非洲豬瘟 嘉大肩負雲嘉南快速檢測與疫情防線

嘉大獸醫學院詹昆衛代理院長（前排左）、動物疾病診斷中心主任郭鴻志教授（前排右）與實驗室同仁肩負起雲嘉南3縣市非洲豬瘟防疫重任。（圖由嘉大提供）

非洲豬瘟來襲，嘉義大學獸醫學院與附設動物疾病診斷中心隨即啓動應變措施，成為雲嘉南縣市第一線檢測與疫調防線，配合縣市動物防疫機關抽血採樣，收到檢體12小時內進行非洲豬瘟核酸檢測，並將檢測結果上報農業部，每天檢測量能可達1000個檢體。

自2018年中國爆發非洲豬瘟以來，國內持續強化邊境與畜牧場內外防堵措施，近日台中梧棲1處廚餘養豬場檢出首例非洲豬瘟陽性，相關單位即刻啟動封鎖、撲殺與環境消毒。

嘉大獸醫學院代理院長詹昆衛教授表示，雖然台灣出現首例非洲豬瘟令人遺憾，但亦是檢視與強化防疫體系的契機；該院附設動物疾病診斷中心同步提升檢測量能，成為雲嘉南縣市第一線的檢測與疫調防線，持續與政府及地方單位協力，憑藉科學檢測、快速通報與周全監測，守護台灣養豬產業與食品安全。

詹昆衛說，非洲豬瘟傳播速度相對緩慢，是豬隻致死率極高的病毒性傳染病，但並非人畜共通傳染病，對人體健康無直接威脅，民眾無需過度恐慌。

該中心主任、非洲豬瘟初篩實驗室負責人郭鴻志教授指出，雲嘉南地區養豬頭數占全台53.7％，台中市發生第一例非洲豬瘟疑似案例時，動物疾病診斷中心與非洲豬瘟初篩實驗室隨即啓動應變措施，配合雲嘉南縣市動物防疫機關抽血採樣，收到檢體12小時內進行非洲豬瘟核酸檢測，並將檢測結果上報農業部，每天檢測量能可達1000個檢體。

當出現疑似案例時，動物疾病診斷中心即為雲嘉南縣市豬隻健康的第一道防線，與地方防疫機關協同抽樣、快速檢測與通報，支撐疫調與圍堵作業。

嘉大獸醫學院與附設動物疾病診斷中心進行非洲豬瘟核酸檢測，每天檢測量能可達1000個檢體。（圖由嘉大提供）

