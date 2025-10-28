為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台加合辦「下世代前沿科學論壇」 聚焦AI技術與倫理

    2025/10/28 11:15 記者吳柏軒／台北報導
    台灣國科會與加拿大先進研究所（CIFAR）今年在加國班夫合辦「下世代前沿科學論壇」，延續雙邊長達27年的科研合作歷史。（國科會提供）

    台灣國科會與加拿大先進研究所（CIFAR）今年在加國班夫合辦「下世代前沿科學論壇」，延續雙邊長達27年的科研合作歷史。（國科會提供）

    台灣與加拿大持續強化雙邊科研合作，我國科會與加拿大先進研究所（CIFAR）今年在加國班夫合辦「下世代前沿科學論壇（Next Generation Frontiers Symposia）」，國科會率AI跨域年輕學者越洋與會，針對AI技術、倫理及政策展開深入對話，盼增進雙邊跨領域合作，進一步深化台加科技人才交流。

    國科會副主委陳炳宇表示，年輕學者科研交流對未來科技發展與推動國際合作扮演重要角色，青年科研人才是未來創新的關鍵推動者，期望透過與CIFAR的深度合作，為台灣優秀年輕學者開啟國際交流窗口，促進更多具影響力的科研成果問世。

    加拿大創新科學暨經濟發展部（ISED）助理副部長Nipun Vats也連線致詞表示，加拿大與台灣科技合作已逾27年，盼這次論壇能激發雙方年輕學者對AI領域的好奇探索，共同面對及解決AI所引發的全球性議題。

    CIFAR政府與公共部門夥伴關係執行總監VéroniqueDault亦致詞說明，盼論壇活動集結雙方職涯前期的研究人員，針對AI科技發展引領的相關議題如資訊安全、AI主權等，共同腦力激盪及意見交流，鏈結未來進一步合作機會。

    國科會指出，這次雙邊聚焦AI前沿議題與多元視角的跨領域討論，涵蓋負責任及可信賴的AI、主權AI、AI與永續發展，以及原住民AI與文化等4項議題，雙方專家學者分享最新研究，並深入對談AI技術如何在倫理、社會責任、文化尊重與環境永續方面發揮積極作用，期待為AI發展注入更多人文關懷與社會價值。

    台灣國科會與加拿大先進研究所（CIFAR）今年在加國班夫合辦「下世代前沿科學論壇」，盼促進雙邊年輕學者交流，今年聚焦AI技術與倫理等重大議題。（國科會提供）

    台灣國科會與加拿大先進研究所（CIFAR）今年在加國班夫合辦「下世代前沿科學論壇」，盼促進雙邊年輕學者交流，今年聚焦AI技術與倫理等重大議題。（國科會提供）

