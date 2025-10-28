非洲豬瘟防疫衝擊市場！新北議會綠營籲市府免收攤商租金 侯友宜：已辦理

新北市議會民進黨團今（28）日針對防疫及中央禁宰禁運措施所，造成的市場衝擊提出提案，要求市府針對公有市場販售豬肉及相關食品的攤商，在禁運期間免收租金，以減輕攤商營運壓力與經濟負擔。市長侯友宜表示已辦理。（記者羅國嘉攝）

台中梧棲豬場爆發非洲豬瘟疫情，新北市議會民進黨團今（28）日針對防疫及中央禁宰禁運措施所，造成的市場衝擊提出提案，要求市府針對公有市場販售豬肉及相關食品的攤商，在禁運期間免收租金，以減輕攤商營運壓力與經濟負擔。侯友宜27日已宣布，針對禁運、禁宰的防疫期間無出攤營業的豬肉攤商免收使用費外；對於販賣肉製品及熟食品的攤商如有因無生豬肉物料以至無法加工製品出攤營業者，按日減免使用費。

總召廖宜琨指出，根據統計，新北市共有40座公有市場，其中販售生鮮肉品184攤、加工製品123攤、熟食322攤，合計達629攤，相關食品的攤商營運受影響甚廣，部分甚至被迫停業。防疫固然重要，但不應讓基層攤商成為政策犧牲者，呼籲市府於禁運期間免收攤商租金，兼顧防疫與民生與攤商共渡難關。

請繼續往下閱讀...

副總召蘇錦雄表示，台北市市場處已宣布針對豬肉及豬肉食品攤商，依實際停業日數減免租金，預計超過兩千攤受惠，新北市同樣有6百餘攤豬肉及相關食品攤商受到影響，建議市府參考北市經驗，研擬相應的租金減免措施，並提供清楚的申請流程與說明，協助攤商度過暫時的營運困境，穩定市場秩序與民生供應。

幹事長山田摩衣說，新北目前共有629攤與豬肉供應鏈直接相關，這些攤商大多為長期在地經營的庶民小攤，背後是一家家的生計，只要市府一句話，攤商的壓力就能減輕一分，若能在禁運期間免收租金，不僅能協助攤商穩定經營，也能維持市場供應與民生信心。

書記長顏蔚慈則指出，照顧豬肉相關產業是地方政府應有的責任與態度，呼籲新北市場處主動彙整名冊、簡化申請流程，並透過自治會及各市場管委會主動通知攤商，確保政策迅速落實，真正照顧到豬肉產業共渡防疫難關。市府應盡速召開跨局處會議，針對租金減免、申請條件及執行時程提出明確方案，讓防疫政策與民生照顧並行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法