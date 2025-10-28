為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東衛生局預防性封存疑似非洲豬瘟肉品

    2025/10/28 10:59 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣衛生局暫時封存疑似有問題的貨品。（屏東縣政府提供）

    屏東縣衛生局暫時封存疑似有問題的貨品。（屏東縣政府提供）

    彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司運送疑似非洲豬瘟肉品至高雄市，屏東縣衛生局於26日接獲高雄市通知，同車貨品疑似流入屏東縣境內13家業者，立即派員展開追蹤調查，並從嚴處理將貨品全部預防性封存。

    屏東縣衛生局表示，接獲高雄市通知後，秉持「防疫無破口」之高標準防疫原則，依行政執行法規定，令業者先行預防性下架並封存貨品，經進一步查核13家業者的進貨商品後，發現多為冷凍生鮮或熟食加熱微波食品，非屬生鮮豬肉，且貨品來源與彰化、台中肉品並無關聯性。

    衛生局強調，依據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒並非人畜共通，不會感染給人類，且病毒不耐高溫，加熱56℃ 70分鐘、60℃ 20分鐘後不活化，或加熱70℃立即不活化，請民眾不用恐慌。

    衛生局表示，自22日起已針對轄內傳統市場豬肉攤商、餐飲業、東南亞及中國食品商店、肉品加工廠等通路，加強豬肉來源的稽查，共查核82家，均符合規定，將持續加強豬肉相關通路查核，以防堵疫情發生。

    衛生局也呼籲民眾，不要攜帶肉品入境，也不網購、郵購境外豬肉製品，共同做好防疫工作。

    衛生局追查物流車貨品流向。（屏東縣政府提供）

    衛生局追查物流車貨品流向。（屏東縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播