低碳賞鳥 台灣好行加開暢遊台南黑琵濕地班次

台灣好行98府城台江線台南轉運站發車往返溼地賞鳥。（圖由南市觀旅局提供）

黑面琵鷺季節登場！南市觀旅局規劃台灣好行98府城台江線，11月1日起加開七股鹽山至黑面琵鷺賞鳥亭往返班次，讓遊客從市區古蹟出發，輕鬆串遊赤崁樓、安平古堡或七股鹽山，還可深入體驗台江濕地的文化。

市長黃偉哲表示，台灣好行98府城台江線串聯市區與台江濕地，更是推動永續旅遊、實踐低碳運輸的體驗路線；加開賞鳥班次讓旅客能自七股鹽山轉乘前往黑面琵鷺賞鳥亭，輕鬆抵達最經典的賞鳥據點，近距離欣賞「黑面舞者」的優雅姿態。

觀旅局長林國華說，黑面琵鷺賞鳥亭鄰近台江國家公園保護區，是觀賞黑琵與其他候鳥的重要據點。每年秋冬，數百隻黑琵自北方飛抵台江濕地，成群佇立於魚塭、潟湖間，景象壯觀動人，現場設有高倍數望遠鏡與即時影像轉播設備，並由台江國家公園安排志工進行定時解說，介紹黑琵的習性、生態變化與濕地保育成果，讓遊客能在導覽中深入了解生態價值。

林國華建議，民眾可安排「98府城台江線一日遊賞鳥行程」，早上從台南轉運站或台南火車站出發，先走訪市區赤崁樓、安平古堡或四草綠色隧道，中午前往七股感受台江潟湖的自然風光、享用在地海鮮美食；下午則前往黑面琵鷺賞鳥亭

林國華說，透過搭台灣好行98府城台江線抵達賞鳥亭，可減少碳排放，更能以最友善環境的方式親近自然，體驗台江濕地的生命律動與生態之美。一日遊路線兼具古蹟、濕地、生態與美食體驗，是冬季來台南旅遊最具代表性的低碳生態行程。

賞鳥亭備有高倍數望遠鏡。（圖由南市觀旅局提供）

台江國家公園志工進行黑琵生態解說。（圖由南市觀旅局提供）

