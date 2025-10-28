為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    失業青年職前訓練有獎勵 27歲阿德訓練近月成功轉職

    2025/10/28 10:53 記者王涵平／台南報導
    「失業青年職前訓練獎勵」鼓勵15至29歲待業青年參加政府核定的職前訓練課程，可申請學習獎勵金，減輕學習與生活負擔。（雲嘉南分署提供）

    27歲的阿德原在半導體產業工作，因嚮往軟體產業，待業期間參加職訓獲得學習獎勵金，訓練不到1個月就進入一家金融軟體公司任職。勞動部雲嘉南分署表示，「失業青年職前訓練獎勵」鼓勵15至29歲待業青年參加政府核定的職前訓練課程，可申請學習獎勵金，減輕學習與生活負擔。

    家住台南的阿德在大學主修光電，畢業後在半導體相關產業工作，雖熟悉硬體維護流程，但更嚮往軟體開發的創新與挑戰，待業期間報名雲嘉南分署開辦的「Java全端整合Web實務運用」課程，透過600小時訓練從基礎語法到資料庫設計、前後端整合，系統性培養軟體開發技能，迅速銜接產業需求。

    雲嘉南分署長劉邦棟指出，凡參加勞發署及所屬分署自辦、委辦或補助辦理之失業者職前訓練或產業新尖兵計畫課程，只要符合資格並完成公告之政策產業課程訓練，即可申請每月8000元的學習獎勵金，合計最高9萬6000元。今年下半年開辦課程包含「Python程式與AI Agent流程智慧應用班」等。相關課程與報名資訊可上「台灣就業通／職業訓練整合網」網站查詢。

