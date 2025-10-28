中國「大閘蟹」驗出禁藥！ 3915公斤全數退運銷毀

一批自中國進口的大閘蟹，在邊境被驗出禁藥磺胺嘧啶，全批近4公噸將退運或銷毀。（食藥署提供）

秋蟹季節登場，肉質飽滿蟹膏肥美的大閘蟹是不少饕客的最愛，不過食藥署今（28日）公布最新邊境查驗結果，其中一批自中國輸入的「中華絨螯蟹」，也就是俗稱的大閘蟹，被檢出動物用藥磺胺嘧啶0.04ppm，依規定屬「不得檢出」，全批共3915公斤將依法退運或銷毀。

北區管理中心主任劉芳銘說明，這批產品由「瑞恆國際貿易有限公司」自中國明光市遠洋水產品貿易有限公司進口，根據「動物用藥殘留標準」，磺胺嘧啶於十足目為不得檢出。若民眾長期食用含磺胺嘧啶殘留的水產品，恐導致體內出現抗藥性，增加未來治療感染的風險，因此全數不合格產品都必須退運或銷毀，嚴禁流入市面。

劉芳銘補充，食藥署自2007年起，已針對中國輸入的大閘蟹採「逐批查驗」措施，也就是100%檢驗動物用藥、戴奧辛及多氯聯苯，必須全數合格才能進口。這是今年首批被驗出動物用藥殘留不合格的中國螃蟹，截至目前共進口3批，1批不合格，而去年則有31批中國大閘蟹進口，其中1批被驗出戴奧辛超標。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海指出，磺胺嘧啶為常見抗生素，雖然螃蟹中檢出的量低於醫療用途，但仍可能引發健康疑慮，包括過敏反應、腸胃不適，長期食用更恐助長抗藥性細菌。他也強調，這類藥物在養殖上本就禁止使用，應嚴格把關。

食藥署最新邊境查驗共有11批產品違規，值得注意的還有知名美式賣場好市多進口的澳洲甜橙也被驗出禁藥。劉芳銘指出，該批由「好市多股份有限公司」報驗的澳大利亞甜橙，檢出殘留農藥勃激素A3 0.17ppm，依「農藥殘留容許量標準」，此生長調節劑在柑桔類屬「不得檢出」，該批產品同樣須退運或銷毀，食藥署也針對好市多進口的甜橙，將邊境查驗從原本的一般抽驗改為「加強抽驗」，抽驗比例提升至20%至50%。

