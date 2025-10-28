防二次坍塌！新店錦繡碧瑤再撤19人 將趁雨歇加速邊坡搶災

考量安全，新店錦繡、碧瑤社區今日清晨擴大預防性撤離，目前已撤離53戶、136人，工務局與專業技師公會在場密切監控環境變化。（工務局提供）

日前因連日大雨，新北市新店區錦繡、碧瑤山莊間坍塌的擋土牆成防災重點。今（28）日再受東北季風及華南中層雲系移入影響，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，工務局長馮兆麟表示，市府持續嚴密監控，因夜雨滲入導致泥沙再度沖刷民宅周邊，今天清晨5時再擴大預防性撤離4戶、19人，目前累計撤離53戶、136人，市府會趁雨勢間歇加速邊坡搶災工程。

馮兆麟指出，目前現場3個監測點數值穩定，但因夜間雨勢過大，雨水滲入造成泥沙局部沖刷至民宅周邊，為防範二次災害，市府採取超前部署，積極執行撤離與搶災作業。

請繼續往下閱讀...

馮兆麟表示，今日將在擋土牆上方接設水管引流，邊坡覆蓋土方與帆布，減少雨水滲入牆體，同時利用雨勢間歇空檔加速邊坡加固與排水工程。市府團隊持續掌握天候及監測數值變化，一切以社區居民安全為首要，提早應對、降低風險，守護家園；市府並調派人力與機具持續進行降土壓與清坡作業，新北市大地技師公會技師芮嘉航及土木技師公會理事長丘達昌於清晨5時接獲通知後立即到場監控環境變化，全力支援現場搶災。

工務局調派人力與機具今日持續進行降土壓清坡作業，搶災人員到場覆蓋帆布加速搶災。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法