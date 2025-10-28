為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廚餘不餵豬 台南廚餘高速發酵廠化廚餘成有機肥

    2025/10/28 10:40 記者王姝琇／台南報導
    城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。（台南市政府提供）

    台南市政府啟動跨局處應變機制，全力阻絕非洲豬瘟疫情擴散。市長黃偉哲今日前往城西廚餘高速發酵廠視察，強調市府已全面啟動防疫措施，確保廚餘收運與去化過程穩定、安全無虞。

    黃偉哲表示，2019年起台南陸續建置2座廚餘高速發酵廠，每日合計可處理近40噸廚餘。該系統採密閉高溫自動化發酵程序，可有效降低氣味、避免露天曝曬造成環境影響，並將廚餘轉化為經農業部認證的有機肥料，實現廚餘資源化與循環再利用的目標。

    黃偉哲進一步指出，發酵廠自啟用以來運作穩定，2019年非洲豬瘟於中國爆發期間即發揮防疫效能，如今面對國內疫情，2座廠仍持續穩定運轉。未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理讓廚餘轉化為有用資源，落實環境永續與防疫安全。

    環保局進一步說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可產出符合雜項堆肥標準之有機培養土，達成廚餘資源循環再利用的目標。

    疫情發生後已嚴格禁止廚餘流入養豬場，並全面改以高速發酵廠等指定據點集中處理。針對部分機關學校廚餘清運受影響的情形，市府已即時提供協助，新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保處理作業不中斷。同時，也持續推動學校午餐廚餘減量，要求各校精準預估每日食材用量，落實源頭減量，避免浪費。

    市長黃偉哲前往城西廚餘高速發酵廠視察，關心廚餘去化與防疫作業情形。（台南市政府提供）

    廚餘透過自動化發酵流程可在10天內產出有機培養土。（台南市政府提供）

    環保人員進行廚餘處理作業，確保收運與發酵流程順暢。（台南市政府提供）

