廚餘不餵豬 台南廚餘高速發酵廠化廚餘成有機肥

城西廚餘高速發酵廠採全自動化高溫密閉處理流程，有效降低異味並轉化為有機肥料。（台南市政府提供）

台南市政府啟動跨局處應變機制，全力阻絕非洲豬瘟疫情擴散。市長黃偉哲今日前往城西廚餘高速發酵廠視察，強調市府已全面啟動防疫措施，確保廚餘收運與去化過程穩定、安全無虞。

黃偉哲表示，2019年起台南陸續建置2座廚餘高速發酵廠，每日合計可處理近40噸廚餘。該系統採密閉高溫自動化發酵程序，可有效降低氣味、避免露天曝曬造成環境影響，並將廚餘轉化為經農業部認證的有機肥料，實現廚餘資源化與循環再利用的目標。

請繼續往下閱讀...

黃偉哲進一步指出，發酵廠自啟用以來運作穩定，2019年非洲豬瘟於中國爆發期間即發揮防疫效能，如今面對國內疫情，2座廠仍持續穩定運轉。未來市府將持續推動「廚餘不餵豬」政策方向，透過科學化處理讓廚餘轉化為有用資源，落實環境永續與防疫安全。

環保局進一步說明，城西廚餘高速發酵廠採全自動化處理流程，經翻桶、碎解、固液分離、高溫發酵、除臭與堆肥等多道程序，約十天即可產出符合雜項堆肥標準之有機培養土，達成廚餘資源循環再利用的目標。

疫情發生後已嚴格禁止廚餘流入養豬場，並全面改以高速發酵廠等指定據點集中處理。針對部分機關學校廚餘清運受影響的情形，市府已即時提供協助，新增45處機關學校納入清運服務範圍，確保處理作業不中斷。同時，也持續推動學校午餐廚餘減量，要求各校精準預估每日食材用量，落實源頭減量，避免浪費。

市長黃偉哲前往城西廚餘高速發酵廠視察，關心廚餘去化與防疫作業情形。（台南市政府提供）

廚餘透過自動化發酵流程可在10天內產出有機培養土。（台南市政府提供）

環保人員進行廚餘處理作業，確保收運與發酵流程順暢。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法