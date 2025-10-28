基隆八斗國小通學步道近期施工 改善人車混行

基隆八斗國小周邊道路人車混流，市府將進行通學步道改善工程。（記者盧賢秀攝）

基隆市中正區八斗國小周邊道路人行空間不足，車流混行，市府將於11月3日啟動「八斗國小通學步道改善工程」，工程完工後，將有效改善學童上、放學時段的人車混行情況，讓孩子走得更安全，預計明年4月完工。

八斗國小周邊道路原本因人行空間不足、地面不平整等問題，學生上、下學時段常與車流混行，潛藏安全疑慮。市府與學校、家長會及地方溝通後，規劃通學步道改善方案，將進行人行步道拓寬與鋪面更新，並增設照明設備、導盲磚與警示標誌，全面提升通行安全與舒適度。

工務處養護工程科長廖俊育表示，八斗國小通學步道改善工程，改善孩子的上學之路，將督促施工單位兼顧品質與安全，盡量減少施工期間對當地交通與居民生活的影響。

當地中正區砂子里長陳俊宇表示，感謝教育處及工務處等相關單位，爭取八斗國小學童步道的改善工程，讓小朋友上學環境有個安全保障的「人行空間」，後續地方希望顧及到動線的順暢。

市府工務處提醒家長與民眾，施工期間請配合交通引導並注意安全，完工後，八斗地區學童的通學環境將更加安全、便利。

基隆八斗國小周邊道路人車混流。（記者盧賢秀攝）

