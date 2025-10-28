台東木棧道改柏油路面 縣府：只會改善不會再縮短

台東市區的木棧道有其歷史背景及意義，又是市民習慣的休閒場所。（記者劉人瑋攝）

台東市區的木棧道從最早的4.2公里，到如今的2公里，但木棧道卻連連出現破損甚至造成民眾受傷提國賠，昨天台東縣議員張國洲在議會上提出，自己還曾去電建設處修復，破損處乾脆改為柏油路面。但木棧道仍有其意義及功能，明年度約花1700萬元規劃、長度不縮，建設處表示，已縮短過一半，仍會留存精華區。

雖當時被質詢時，建設處長蔡勝雄表示，考慮郊區廢木棧改柏油，但木棧道歷來雖耗費不少，卻也算是縣府某項「精神象徵」，同時也是市民休閒去處，木棧道以「太平洋鐵木」為鋪面，相較柏油路面更具彈性卻也易受損。

據建設處初步調查，木棧道本為台東火車站舊站在搬至如今新站現址後，市區內更改的鐵路線道廢棄，再沿此線路建成，至少有20多年歷史，當年還因此讓縣府出名、吸引各縣市前來參訪，有其特殊意義，後規劃「山海鐵馬道」涵蓋觀光道路及自行車道、木棧道共20多公里，只是已很少有人全程使用。

建設處表示，在前縣長黃健庭年代即以5千萬元修復，並廢除其中2.2公里，留下目前從博愛路舊站一帶到新生國中、太平溪一帶，每年都要花350萬統包修復，其中也包括剪樹枝、修復路燈，但經費過低也讓包商吃不消，明年開始會翻倍到700萬元。至於舉行大型活動例如健行或路跑，縣府表示，恐怕木棧道會承受不住，但不至於再縮短此路，畢竟這也是台東舊鐵路及當地歷史象徵，且全數廢除也會引起民怨。

