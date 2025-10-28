為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東木棧道改柏油路面 縣府：只會改善不會再縮短

    2025/10/28 10:37 記者劉人瑋／台東報導
    台東市區的木棧道有其歷史背景及意義，又是市民習慣的休閒場所。（記者劉人瑋攝）

    台東市區的木棧道有其歷史背景及意義，又是市民習慣的休閒場所。（記者劉人瑋攝）

    台東市區的木棧道從最早的4.2公里，到如今的2公里，但木棧道卻連連出現破損甚至造成民眾受傷提國賠，昨天台東縣議員張國洲在議會上提出，自己還曾去電建設處修復，破損處乾脆改為柏油路面。但木棧道仍有其意義及功能，明年度約花1700萬元規劃、長度不縮，建設處表示，已縮短過一半，仍會留存精華區。

    雖當時被質詢時，建設處長蔡勝雄表示，考慮郊區廢木棧改柏油，但木棧道歷來雖耗費不少，卻也算是縣府某項「精神象徵」，同時也是市民休閒去處，木棧道以「太平洋鐵木」為鋪面，相較柏油路面更具彈性卻也易受損。

    據建設處初步調查，木棧道本為台東火車站舊站在搬至如今新站現址後，市區內更改的鐵路線道廢棄，再沿此線路建成，至少有20多年歷史，當年還因此讓縣府出名、吸引各縣市前來參訪，有其特殊意義，後規劃「山海鐵馬道」涵蓋觀光道路及自行車道、木棧道共20多公里，只是已很少有人全程使用。

    建設處表示，在前縣長黃健庭年代即以5千萬元修復，並廢除其中2.2公里，留下目前從博愛路舊站一帶到新生國中、太平溪一帶，每年都要花350萬統包修復，其中也包括剪樹枝、修復路燈，但經費過低也讓包商吃不消，明年開始會翻倍到700萬元。至於舉行大型活動例如健行或路跑，縣府表示，恐怕木棧道會承受不住，但不至於再縮短此路，畢竟這也是台東舊鐵路及當地歷史象徵，且全數廢除也會引起民怨。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播