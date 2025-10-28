為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    Leo王、HowZ開唱 高雄「恐怖原宿萬聖派對」11/1封街登場

    2025/10/28 10:20 記者王榮祥／高雄報導
    恐怖原宿萬聖派對將由金曲歌王Leo王、HowZ、DJ QuestionMark開唱。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對將由金曲歌王Leo王、HowZ、DJ QuestionMark開唱。（圖由經發局提供）

    「恐怖原宿—萬聖節封街派對」11/1將在高雄中央公園商圈登場，現場規劃「ONLINE、OFFLINE、INDIGO」3大精彩舞台，邀請嘻哈金曲歌王Leo王、饒舌創作歌手HowZ及世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark等多位DJ與音樂人演出。

    高市經發局表示，今年市府透過「玉竹＋」整體計畫，將商圈軟硬體進行大規模改善，並提出好店進駐補貼，將助力中央公園商圈展開新風貌。

    這次萬聖節結合玉竹一街17巷共15家餐飲、選物及餐酒館，以街頭流行次文化為主題，民眾只要活動當晚變裝至商圈合作店家消費，即享有各式優惠。

    封街派對現場規畫ONLINE、OFFLINE、INDIGO等3大精彩舞台，邀請嘻哈金曲歌王Leo王、饒舌創作歌手HowZ及世界DJ大賽台灣冠軍DJ QuestionMark等多位DJ與音樂人演出，高雄在地派對廠牌鐵克艾樂Techno Element將帶來最潮的歐陸混台灣鐵克諾曲風，並由出演巴黎奧運的DJ 4rmstrong領銜多組DJ震撼玉竹街。

    英迪格酒店Pier No.1高空酒吧也合作響應，舉辦「超級萌寵生死鬥」歡迎毛爸毛媽帶著自家寶貝變裝登場。

    主辦單位盒光無限工作室表示，中央公園商圈是最能展現高雄街頭精神的文化指標，不管是音樂舞蹈、滑板塗鴉到服飾餐飲，都展現高雄年輕世代傲人創意與生活品味，呼籲市民朋友可一同來變裝搞怪，歡度不一樣的秋季派對。

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

    恐怖原宿萬聖派對ONLINE、OFFLINE及高雄中央公園英迪格酒店3主副舞台活動將於11月1日下午3點於中央公園登場。（圖由經發局提供）

