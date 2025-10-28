紀念「台灣孔子」沈光文 祭拜祈福活動首度移師善化慶安宮

「紀念沈光文先師誕辰413週年祭拜祈福活動」將於11月1日上午在善化慶安宮舉辦。（記者劉婉君攝）

紀念「台灣孔子」沈光文，善化區公所每年都會舉辦祭拜祈福活動，今年將首度移師善化慶安宮舉行，除了焦點儀式「種菊」，還有祈福卡及知識小學堂闖關等。

沈光文（1612-1688）為南明時期的文人、官吏，西元1652年來台後，於目加溜灣社（今台南善化）教化平埔族群，著有《文開文集》、《台灣賦》、《台灣輿圖考》等，並成立「東吟詩社」，被譽為「台灣孔子」，善化慶安宮內也有供奉沈光文神像，與五文昌合祀。

善化區公所每年農曆9月24日沈光文誕辰前夕，都會在善化火車站北高架橋下的沈光文紀念碑，舉辦紀念活動，今年則將於11月1日上午在善化慶安宮舉辦「紀念沈光文先師誕辰413週年祭拜祈福活動」。

活動將由飛揚國樂社團的樂聲揭開序幕，種菊儀式則源自「庭前種菊，可以祈求高中科舉」的典故，也呼應沈光文詩作中歌頌菊花高潔品格的精神。現場並有祭祀儀式、祈福卡掛祈、民俗舞蹈表演、知識小學堂闖關，善化區公所今年也首度辦理「紀念沈光文-小詩人創作比賽」，將在活動現場展演。

