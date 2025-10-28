為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    紀念「台灣孔子」沈光文 祭拜祈福活動首度移師善化慶安宮

    2025/10/28 09:40 記者劉婉君／台南報導
    「紀念沈光文先師誕辰413週年祭拜祈福活動」將於11月1日上午在善化慶安宮舉辦。（記者劉婉君攝）

    「紀念沈光文先師誕辰413週年祭拜祈福活動」將於11月1日上午在善化慶安宮舉辦。（記者劉婉君攝）

    紀念「台灣孔子」沈光文，善化區公所每年都會舉辦祭拜祈福活動，今年將首度移師善化慶安宮舉行，除了焦點儀式「種菊」，還有祈福卡及知識小學堂闖關等。

    沈光文（1612-1688）為南明時期的文人、官吏，西元1652年來台後，於目加溜灣社（今台南善化）教化平埔族群，著有《文開文集》、《台灣賦》、《台灣輿圖考》等，並成立「東吟詩社」，被譽為「台灣孔子」，善化慶安宮內也有供奉沈光文神像，與五文昌合祀。

    善化區公所每年農曆9月24日沈光文誕辰前夕，都會在善化火車站北高架橋下的沈光文紀念碑，舉辦紀念活動，今年則將於11月1日上午在善化慶安宮舉辦「紀念沈光文先師誕辰413週年祭拜祈福活動」。

    活動將由飛揚國樂社團的樂聲揭開序幕，種菊儀式則源自「庭前種菊，可以祈求高中科舉」的典故，也呼應沈光文詩作中歌頌菊花高潔品格的精神。現場並有祭祀儀式、祈福卡掛祈、民俗舞蹈表演、知識小學堂闖關，善化區公所今年也首度辦理「紀念沈光文-小詩人創作比賽」，將在活動現場展演。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播