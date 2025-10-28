為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    苗栗地價稅11月開徵件數增稅額減 E化繳稅送好禮

    2025/10/28 09:53 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣今年地價稅11月起開徵，將舉辦E化繳稅送好禮活動，圖為苗栗縣政府稅務局外觀。（記者張勳騰攝）

    今年地價稅將於11月1日至12月1日開徵，今年開徵22萬9495件、金額15億3498萬4689元，比去年增加4170件，惟今年因自用住宅以及其他減免案較多，所以查定稅額比去年減少267萬7千多元；苗栗縣政府稅務局配合地價稅開徵舉辦「E化繳稅送好禮」活動，並提供多元繳稅方式，請民眾多加善用。

    苗栗縣政府稅務局指出， 去年開徵22萬5325件、金額15億3766萬2385元，今年查定件數比去年增加4170件，係因人口移入及建案增加等原因，但查定稅額比去年減少267萬7696元，係因苗縣今年適用自用住宅稅率課徵地價稅案件數較去年多4217件，去年71146件、今年75363件，約增加6%。

    苗縣府稅務局表示，今年配合地價稅開徵舉辦「E化繳稅送好禮」活動，凡使用行動支付APP、電子支付帳戶APP或利用地方稅網路申報網站，如期繳納今年地價稅者，即可於指定兌換時間12月22日至31日，持身分證正本至稅務局或竹南分局捐贈雲端發票20張，即可現場兌領200元商品卡，名額共50名。

    稅務局強調，因應AI人工智慧時代來臨，提供線上文字及語音等多種智能客服及視訊補單服務，並提供臨櫃繳納、金融機構繳納，便利商店則提供稅額在3萬元以下者繳納，或自動櫃員機（ATM）、約定轉帳等多元繳稅方式，請民眾善加利用。

