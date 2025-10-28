為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    貢寮犬隻車禍脊椎斷兩截 新北動保處啟動人道處理讓牠安然離世

    2025/10/28 09:37 記者羅國嘉／新北報導
    新北市動保處表示，針對救援的傷病動物給予必要醫療，倘遇難以治癒動物也進行人道處理評估，謹慎對待每一個毛寶貝生命，維護收容動物權益。（動保處提供）

    新北市動保處表示，針對救援的傷病動物給予必要醫療，倘遇難以治癒動物也進行人道處理評估，謹慎對待每一個毛寶貝生命，維護收容動物權益。（動保處提供）

    新北市動物保護防疫處近日接獲通報，貢寮區一隻犬隻疑遭車禍重傷，救援人員趕抵現場時，發現牠蜷縮在草叢中、脊椎明顯變形無法動彈。經送至醫療中心檢查後，確認脊椎斷裂錯位且無法恢復，最終依獸醫師評估啟動人道處理機制，讓牠安然走完生命最後一程。動保處也呼籲民眾若遇動物受傷，應立即通報，讓專業人員即時救援，減少動物痛苦。

    動保處長楊淑方指出，人員立即將犬隻送往新北市動保處毛寶貝醫療中心救治。經X光檢查，犬隻脊椎已斷成兩截並嚴重錯位，後肢癱瘓、食慾不振，僅能少量飲水。獸醫師研判已無復原可能，依評估流程啟動人道處理機制，協助牠減輕痛苦，安寧離世。

    楊淑方表示，針對救援動物已建立「毛寶貝三級醫療制度」。第一線由八處動物之家獸醫師進行初步診療，如遇重傷、重病或需高階醫療設備者，將轉送第二線板橋毛寶貝醫療中心治療；若仍需更深入檢查，則交由台灣大學教學動物醫院團隊處理，串聯完整醫療網絡，提供最即時且專業的照護。

    不過，醫療並非總能挽救所有生命。依《動物保護法》第12條規定，若經獸醫師判定動物罹患重病、無法治癒或嚴重影響生活品質，動保處將啟動人道處理作業流程，並依專業評估表逐項審核，必要時邀集獸醫師與動保團體審議，確保過程符合人道原則與動物福利。

    楊淑方提醒，飼主勿讓寵物自由外出，以免發生意外；若發現受傷或急需救援的流浪動物，請立即撥打1959動保專線或動保處24小時救援電話（02-2959-6353），提供詳細地點與情況，讓救援人員能迅速前往現場協助。

