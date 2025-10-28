為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖榮服處副處長林玉彩 榮獲今年全國孝行獎楷模

    2025/10/28 09:31 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖榮服處副處長林玉彩，榮獲今年全國孝行獎楷模。（林玉彩提供）

    國軍退除役官兵輔導委員會澎湖縣榮服處副處長林玉彩，為其年邁母親主要照顧者，長期在工作之餘，盡心盡力照顧及陪伴母親，榮獲今年全國孝行獎長期照護組孝行楷模，今（28）日在澎湖縣演藝廳，與來自全國的獲獎者一同接受總統賴清德頒獎表揚。

    雖然公務繁忙，但林玉彩堅持親力親為照顧高齡母親，因母親罹患失智，還需陪伴母親一起面對失智產生的各種譫妄症狀，與失智症纏鬥，歷經各種困難，仍以樂觀態度勇敢面對。她是職業婦女，又是母親主要照顧者，除了上班之外，每日把照顧的日常壓縮到極致，更要面對各種突發狀況和要求，實為不易。

    林玉彩表示：「父親的家訓，百善孝為先，有兄姐手足共同照顧母親面對病痛，再難也能十餘年如一日。」外界常感佩長期照顧罕病子女的父母很偉大，但全天下的父母誰不希望子女能健康的成長？為人子女者也是如此，最大的心願就是一路陪伴父母親平安變老，快樂互動。但世事不能盡如人意，孝順是天職也是承擔。

    林玉彩感謝輔導會給她長期在澎湖服務的機會，讓她可以白天專心服務榮民工作，下班後安心的照顧母親。身為榮民子女，她也希望推己及人，將小愛化為大愛，在自已故鄉服務更多的榮民（眷），同時也可盡子女責任，照顧母親。澎湖榮服處長余熙明表示，孝是立身之本，副處長的孝行受推薦並獲獎表揚，緃使照顧母親是盡子女本分，但每一分孝心都值得鼓勵和表揚，今天接受表揚的每一個家庭每一個孝行故事，都值得傳頌和學習。

    林玉彩工作之餘，就是陪同母親照顧起居。（林玉彩提供）

