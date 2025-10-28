為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    東北季風影響！ 今明中、北部及東半部有雨 週四回溫、週五再轉濕涼

    2025/10/28 09:52 即時新聞／綜合報導
    今台灣受東北季風及華南中層雲系移入影響，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率。（資料照）

    今（28日）晨各地區平地的最低氣溫約在19、20度之間，受東北季風及華南中層雲系移入影響，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，北台偏涼，南部白天偏熱早晚涼，預估週四（30日）東北季風減弱，雨勢稍緩、氣溫升。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今台灣受東北季風及華南中層雲系移入影響，中部以北及東半部有局部短暫降雨的機率，迎風面水氣多，北部、東北部有明顯降雨；北台持續偏涼，南部白天偏熱早晚涼，今日各地區氣溫為：北部19至26度、中部20至29度、南部20至33度、東部20至29度。

    明東北季風持續影響，水氣仍多，迎風面有明顯降雨，北台持續偏涼。預估週四東北季風減弱，天氣稍緩、氣溫回升。

    不過預估週五（31日）起下一波東北季風南下，氣溫逐日緩降，北台最低氣溫約可降至19度；迎風面水氣逐日增多、有局部短暫降雨的機率，週六至下週一（11月1至3日）北部、東北部有明顯降雨。

