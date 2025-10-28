「莒光樓」終於被看見！ 台南生活美學館跨海點亮金門

金門縣政府為「莒光樓」舉行「金眺繪莒、燦光耀樓門」燈光成果發表會點燈啟動。（記者吳正庭攝）

金門縣政府27日晚為古蹟「莒光樓」舉行點燈啟用儀式，藝術家何仲昌說，再來打卡的人可以和之前紀錄的照片比較，會發現莒光樓質感更細膩、色彩更豐富，甚至「莒光樓」3個字在100公尺處就可以被看到。

莒光樓建成於1953年，是金門地標，仿古宮廷城樓的外觀，曾4度登上中華民國郵政總局的郵票主題，也是中華郵政郵票發行史被引用最多的建築。金門縣政府與國立台南生活美學館館長黃瓊瑩帶領的團隊，與「藝術轉動社區計畫」主持人吳瑪悧、金門駐縣藝術家何仲昌，為「金眺繪莒、燦光耀樓門」燈光成果發表會點燈。

何仲昌說，莒光樓見證過戰火下的人影幢幢，他利用低角度燈光照射，將夜間人物的奔跑，產生交錯的光影，與建築物結合，重現當年戰爭中的忙碌和緊張。

相較於莒光樓過去五顏六色的繽紛，何仲昌選擇的是接近真實、乾淨的莒光樓，更有歷史感；他說，選用的CRI（顯色性指數：描述光源呈現真實物體顏色能力的量值）品質較高，用對的、好的燈光，把原來物件的真實跟色彩的飽和、建築的美感，藉由「光環境」反映出來。白天陽光太強看不到莒光樓的細節，夜晚，什麼都看不到，人的嗅覺、味覺會更靈敏，日常的東西就不一樣，可以更專注，會看到更多。

金門莒光樓地勢高，下臨莒光湖，與太武山「毋忘在莒」勒石，都象徵收復國土；莒光樓上大膽島英雄賴生明撰寫的「莒光樓」3字，卻常年因夜間照明關係，屢遭遊客反映牌匾昏暗不明。

搭配新打造的光環境，金門縣政府想展現更真實、更多細節的莒光樓。（記者吳正庭攝）

資深展場與燈光設計工作者何仲昌說，夜間可以更專注的從莒光樓建築體看到更多的細節。（記者吳正庭攝）

金門莒光樓重新點燈，邀請金門棠風舞蹈團戰地小兵，配合光影藝術家的構思，以可愛的軍事風格開場。（記者吳正庭攝）

莒光樓內記載「莒光樓」題字人，大膽島戰鬥英雄賴生明的事蹟。（記者吳正庭攝）

金門莒光樓建成於一九五三年，「莒光樓」三字，是由大膽島英雄賴生明撰寫。（記者吳正庭攝）

