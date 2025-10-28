為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄最南端毛孩樂園 林園漁港公園狗狗專區明年完工

    2025/10/28 09:33 記者王榮祥／高雄報導
    林園漁港公園狗狗專區模擬圖。（公園處提供）

    林園漁港公園狗狗專區模擬圖。（公園處提供）

    高雄市政府推動「狗狗友善城市」，選在林園區漁港公園啟動全新狗狗活動區計畫，預計明年完工，打造高雄最南端的毛孩樂園。

    高雄市工務局長楊欽富指出，林園漁港公園位於濱海地帶，是居民日常運動與休憩的重要場所，每逢端午節更是龍舟競賽的熱鬧舞台，象徵著團結與協作的社區精神。

    這次新設的狗狗活動區以「同舟×同行」為入口意象主題，融合狗狗划龍舟的創意設計，象徵毛孩與主人在人生旅程中彼此信任、共同前行。

    工務局公園處表示，活動區代表犬種選擇活潑親人的米格魯（Beagle），呼應漁港公園熱鬧、開放的氛圍；入口意象也將設計為可互動式打卡點，預期成為居民與遊客拍照留念的新地標。

    考量公園鄰近海港、日照強烈且原有遮蔭不足，設計團隊特別選用耐風、耐鹽害的濱海喬木增植於活動區周邊，並增設多組休憩座椅，營造舒適陪伴空間；活動區設於園內綠地，經整平後鋪設草皮，並設安全圍籬、雙層出入口、飲水與清潔設備及夜間照明。

    公園處說明，目前高雄市已完成11座狗狗活動區，未來將持續依據社區需求擴增據點，打造遍及全市的友善空間網絡。

    林園漁港公園狗狗專區模擬圖。（公園處提供）

    林園漁港公園狗狗專區模擬圖。（公園處提供）

