新北抽查80件萬聖節商品未有中文標示 經發局：立即下架限期改善

新北市經發局抽查市售萬聖節商品，發現80件商品未有中文標示。（新北市經發局提供）

萬聖節將到，新北市政府經濟發展局啟動萬聖節商品專案抽查，針對轄內商家共抽查400件商品，其中80件標示不合格，未有任何中文標示，經發局已要求立即下架並限期改善，經發局提醒，民眾購買萬聖節應景商品，除了比較外觀和價格，更要確認是否有完整中文標示，保障自身權益。

經發局指出，80件標示不合格的商品主因是商品本身未有任何中文標示，像是南瓜燈提籃、造型氣球等，經發局已依「商品標示法」、「玩具商品標示基準」等規定，要求業者下架並限期改善，若商家引進國外萬聖節商品，也應加上相關中文標示，逾期未改善者，將依法裁處2萬元至20萬元罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

市府經發局長盛筱蓉表示，市售萬聖節應景商品種類多元，不少消費者只看款式或價格，忽略商品是否有完整標示，依規定，萬聖節造型提籃、袋包、飾品等商品須符合商品標示法，而裝扮玩具則要遵循「玩具商品標示基準」規範，呼籲業者務必依法標示，消費者也應慎選標示完整的商品。

經發局提醒，市售常見的萬聖節造型提籃、袋包、飾品等商品，應標示商品名稱、製造商或進口商的名稱、地址、電話，以及原產地、主要成份或材料、製造年月、淨重、容量、數量或度量等資訊。

玩具類商品則除了標示商品名稱、製造商或進口商名稱、地址、電話，以及原產地、主要成份或材料，還應標示適用年齡、使用方法或注意事項、警告標示等資訊。

南瓜燈提籃未標示商品名稱相關資訊。（新北市經發局提供）

萬聖節氣球未標示商品名稱相關資訊。（新北市經發局提供）

