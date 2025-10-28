非洲豬瘟案溯源行政疏失、全面疫調 卓榮泰：最高標準處置

行政院長卓榮泰。（資料照）

針對防堵非洲豬瘟後續處置，行政院長卓榮泰今表示，共同的敵人只有一個，就是病毒，必須中央、地方一起合作。行政院必須追查溯源關於行政上的疏失，整個疫調要再次全面展開，有任何可疑一定用最高標準處置。他也說，對於廚餘去化場地要徹底、有效改進，他已要求環境部督促各縣市環保局，尤其是台中。

立法院院會今續邀請卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓榮泰於會前接受媒體聯訪，針對防堵非洲豬瘟的後續作為進行說明。

卓榮泰表示，首先要感謝所有國人同胞，在這段時間對中央、地方關於防疫的所有的決定和處置高度支持，也因此，「我們才能夠更大力的往前走，現在我們共同的敵人只有一個，就是病毒，只有打敗病毒，人類才能得到最後的勝利，所以還是要中央、地方一起合作。」

他說，除了日前在應變中心和前進應變所做的任何處置和決定繼續執行之外，行政院還必須要追查溯源關於行政作業上的缺失，這個溯源為的是要進行精準的防疫作業，整個疫調要再次全面展開，有任何可疑、疑似，一定用最高標準處置。

卓榮泰指出，對於廚餘的處置，未來可以有輔導轉型的討論，但目前最重要的是，現在所有廚餘去化的場地，必須要全面徹底、有效的完全改進，絕對不容許對於環境再造成二次傷害，他已要求環境部督促各縣市的環保局，尤其是台中，一定要做到全面有效的改進，必須要達到這個標準，「我們會強力檢驗。」

對於產業損失部分，卓榮泰說，農業部已展開後續的補助方案，在擬定之後，會讓大家在得到政府更多的協助底下，一起共體時艱，度過這段時間，如果國人的支持越高、地方政府的配合越高，就有可能把時間緊縮在預定的時程當中，也可能把範圍限縮在比較小的範圍當中，這部分中央和地方還是要通力合作。

