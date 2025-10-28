為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今年暑假高雄最狂景點 蚵子寮漁港吸引110萬人次奪冠

    2025/10/28 09:11 記者侯承旭／高雄報導
    蚵子寮漁港的海鮮最受遊客青睞。（記者侯承旭攝）

    蚵子寮漁港今年暑假湧入遊客逾百萬人次，靠著平價的生猛海鮮和漁村風情奪下高雄市最受歡迎景點。

    根據交通部觀光署統計，今年7月與8月的暑假旺季，蚵子寮的遊客達110萬3832人次，居高雄市各景點之冠。位於梓官區的蚵子寮漁港，過去是以養蚵、捕魚為生的傳統小漁村，近年來透過在地商家與政府的積極推動下，轉型為觀光漁港與魚市場，更以新鮮現撈漁獲聞名，曾多次獲選為台灣十大魅力漁港之一。

    尤其蚵子寮魚貨直銷中心以新鮮「現撈仔」聞名，下午漁船返港時，市場便湧入大量饕客，魚貨琳瑯滿目、場面熱鬧非凡，遊客除了可以親眼見證漁獲拍賣的過程，更可以挑選當日最新鮮的海產請攤販「代客料理」，各式海鮮攤位香氣四溢，從生猛海鮮到現煮小吃，讓每位旅客都能大快朵頤。

    除了蚵子寮漁港，高雄市暑假遊客破百萬的另一個景點是駁二藝術特區，達109萬4321人次；駁二的前身為高雄港的倉庫群，最早可追溯至日治時期，當時主要用於存放魚粉、砂糖及各類進出口貨物。隨著產業變遷，倉庫最終閒置多年，自2000年起，高雄市政府與藝文界透過「閒置空間再利用計畫」，逐步推動倉庫活化，吸引各類藝術展演、設計創作及音樂活動進駐，成為高雄城市轉型的重要指標。

