為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    萬聖節加碼變裝 南瓜先生現身「菱波官田線」

    2025/10/28 09:09 記者王涵平／台南報導
    台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

    台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

    台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。

    「不給糖就搗蛋！」蝙蝠俠攜手好友「南瓜先生」，10月31日至11月2日現身台灣好行菱波官田線「萬聖節專車」，精心佈置車廂，掛上南瓜燈與幽靈等節慶裝飾，營造濃濃的萬聖節氣氛，活動期間，只要搭乘指定班次（10:00、13:35由新營開往善化轉運站；11:30、15:00由善化轉運站開往新營），幸運的旅客捕捉到穿梭在車廂內的南瓜先生，只要開口向南瓜先生打招呼，並追蹤西拉雅管理處的社群，就可獲得在地特產「地瓜酥糖」一包（數量有限，送完為止），此外，歡迎小朋友盡情開心合影，留下歡樂的萬聖節回憶。

    西拉雅國家風景區管理處表示，活動最後一天11月2日，小朋友變裝搭乘台灣好行菱波官田線萬聖節專車，抵達官田遊客中心後，即可參加在下午4點舉辦的超人氣吉祥物「灰熊熊」萬聖節見面會，灰熊熊也將精心打扮，以應景的萬聖節造型與大家見面，可愛度更加分。

    變裝小朋友不僅能近距離與灰熊熊合照、擊掌互動，現場還會贈送限定小驚喜（數量有限，送完為止）。凡於活動期間與灰熊熊拍照，並上傳至「指定活動貼文」留言區分享，還有機會抽中台灣好行住宿套票、溫泉套票以及掛脖風扇等多項好禮。

    台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

    台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播