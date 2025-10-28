萬聖節加碼變裝 南瓜先生現身「菱波官田線」

台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。

「不給糖就搗蛋！」蝙蝠俠攜手好友「南瓜先生」，10月31日至11月2日現身台灣好行菱波官田線「萬聖節專車」，精心佈置車廂，掛上南瓜燈與幽靈等節慶裝飾，營造濃濃的萬聖節氣氛，活動期間，只要搭乘指定班次（10:00、13:35由新營開往善化轉運站；11:30、15:00由善化轉運站開往新營），幸運的旅客捕捉到穿梭在車廂內的南瓜先生，只要開口向南瓜先生打招呼，並追蹤西拉雅管理處的社群，就可獲得在地特產「地瓜酥糖」一包（數量有限，送完為止），此外，歡迎小朋友盡情開心合影，留下歡樂的萬聖節回憶。

請繼續往下閱讀...

西拉雅國家風景區管理處表示，活動最後一天11月2日，小朋友變裝搭乘台灣好行菱波官田線萬聖節專車，抵達官田遊客中心後，即可參加在下午4點舉辦的超人氣吉祥物「灰熊熊」萬聖節見面會，灰熊熊也將精心打扮，以應景的萬聖節造型與大家見面，可愛度更加分。

變裝小朋友不僅能近距離與灰熊熊合照、擊掌互動，現場還會贈送限定小驚喜（數量有限，送完為止）。凡於活動期間與灰熊熊拍照，並上傳至「指定活動貼文」留言區分享，還有機會抽中台灣好行住宿套票、溫泉套票以及掛脖風扇等多項好禮。

台灣好行「菱波官田線」專車蝙蝠俠快閃獲熱烈迴響，萬聖節前夕，加碼邀請南瓜先生搭乘，乘客捕捉到並合照，可獲限定好禮。（西拉雅管理處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法