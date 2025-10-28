為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    「遊學太子爺」駐駕雲林口湖 廖大乙提供金幣、紅包鼓勵新人來拍婚紗

    2025/10/28 08:59 記者李文德／雲林報導
    遊學太子爺即日起駐駕於雲林口湖興安代天府。（圖由廖大乙提供）

    遊學太子爺即日起駐駕於雲林口湖興安代天府。（圖由廖大乙提供）

    無宮無廟的「遊學太子爺」即日駐駕於雲林口湖鄉興安代天府，管理人、民俗專家廖大乙表示，台灣去年離婚率在亞洲排名第二，為與廟前廣場象徵「一起久久」的1799驛站寓意相符，特別準備5枚金幣、5包紅包，要送給前5對來拍婚紗照的新人們，盼其婚姻幸福。

    台17線99公里處就位在口湖鄉，由於路標牌及公里數合併為「1799」，令人聯想到「一起久久」的諧音，因此吸引不少新人、情侶都會前往拍照，不過因為標牌就中央分隔島，恐生危險。縣府去年在代天府廣場等比例複製原汁原味的地景「1799驛站」。

    廖大乙26日帶著「遊學太子」駐駕興安代天府。他表示，代天府是遊學太子走訪的第1103間廟宇，為慶祝農曆9月9日太子爺聖誕，同時鼓勵新人珍惜姻緣，因此準備5枚金幣與5個1800元紅包，委託廟方贈予來拍婚紗照的新人。

    廖大乙指出，金幣象徵情比金堅，1800元紅包則因「1799+1」，更是有「一起久久加一」的含意，期盼所有新人們都能永浴愛河、白頭偕老。

    興安代天府委員吳國楨指出，1799驛站從去年6月啟用後便吸引不少機車族、遊客前來拍照打卡，新人們在此拍照不用擔心影響交通、更不會被罰款，想要來拍婚紗照的新人聯繫廟方，將協助引導。

    廖大乙提供5枚金幣、5包1800元紅包，鼓勵新人到代天府前1799驛站拍婚紗站。（圖由廖大乙提供）

    廖大乙提供5枚金幣、5包1800元紅包，鼓勵新人到代天府前1799驛站拍婚紗站。（圖由廖大乙提供）

    1799驛站意涵「一起久久」。（圖由廖大乙提供）

    1799驛站意涵「一起久久」。（圖由廖大乙提供）

    廖大乙提供5枚金幣、5包1800元紅包，鼓勵新人到代天府前1799驛站拍婚紗站。（圖由廖大乙提供）

    廖大乙提供5枚金幣、5包1800元紅包，鼓勵新人到代天府前1799驛站拍婚紗站。（圖由廖大乙提供）

    圖 圖
    圖 圖
