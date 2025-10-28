疫調連爆謊話 盧秀燕昨被問究責、今換副手代打

昨被問究責未正面回應，盧秀燕今將缺席中央應變記者會。（圖：市府提供）

台中成台灣非洲豬瘟破口，民進黨台中市議會黨團昨質疑，台中市長盧秀燕領導的盧市府團隊說謊連環爆，不但當事豬場廚餘蒸煮多月未查，連病豬出現後到場「獸醫師」竟只是「獸醫佐」，全台忙救豬，盧市府謊話連篇只為卸責、救盧秀燕，導致第一輪疫調查不出病毒來源，衝擊產業的慘痛代價變全台共同承受，要求盧秀燕道歉、負政治責任；盧秀燕昨在中央非洲豬瘟前進應變所記者會中被問究責，未正面回應，已連日出席中央記者會的她今不參加了，將改由副市長鄭照新上陣。

今日中央非洲豬瘟前進應變所記者會訂10點召開，因台中疫調迄今狀況多，行政院政務委員陳時中昨指出，案發場2個區域仍驗到非洲豬瘟病毒DNA，憂心清潔消毒有缺失，限時台中市政府今日下午3時前提出完整疫調報告，各界矚目台中市的疫調進度，但連日參加應變所記者盧秀燕今日確定缺席，市府公開行程，她要主持上午9點半的市政會議，中央非洲豬瘟前進應變所記者會改由副手代打。

請繼續往下閱讀...

台中養豬場21日確認驗出非洲豬瘟病毒，事件22日曝光，非養豬大縣的台中市竟成台灣非洲豬瘟防疫破口，加上使台灣防堵非洲豬瘟7年的努力破功，震驚全台，中央直接進駐台中指揮救火，但盧秀燕當天捨疫情說明會，反出席宣傳台中購物節記者會，引發各界強烈撻伐。

後續揭露的疫調過程一再被檢視出疏漏連連，市議會民進黨團痛斥包括爆非洲豬瘟疫情前，14日進場調查未採樣，但診斷獸醫從「紀姓」變「王姓」，最後更被爆原來通報者「王姓獸醫師」竟不是獸醫竟是「獸醫佐」；且當事場的廚餘蒸煮影片久未正常上傳，環保局長陳宏益還稱3次稽查均正常，結果是6、8、9月都沒查，一騙再騙，禍及全國。

黨團怒斥，全台都在救豬，盧市府卻忙著救自己及盧秀燕，以致延誤疫調時機，要求盧秀燕道歉；昨日在中央非洲豬瘟前進應變所記者會中，盧秀燕當場被問究責，但她表情嚴肅未正面回應，僅回答「謝謝議員的指導」。

