嘉市「台灣圖書室」完成修復 31日放映人權電影「喀布爾之燕」

「台灣圖書室」為一棟有80餘年歷史的三連棟木構老屋，歷經3年修復，前（26）日重新開幕。（嘉市政府提供）

嘉義市「台灣圖書室」座落於中山路鬧區，為一棟有80餘年歷史的三連棟木構老屋，近30年來成為推動本土文化與民主運動基地，在市府「嘉有木屋」第二期計畫支持下，獲最高補助200萬元，歷經3年修復，前（26）日重新開幕，將於31日舉辦第一場活動「喀布爾之燕」人權電影免費觀賞。

台圖建於1942年，原為嘉義地方聞人劉再生宅邸，後由律師蘇欐弘購入設立事務所；2011年起，蘇欐弘後代無償提供場地給台圖，館內展示創辦人張宏榮醫師珍藏的台灣冊，也有社會大眾捐贈台灣相關書籍，不定期推出與地方文史、古蹟有關的展覽活動。

市府都市發展處表示，台圖為三連棟木構老屋，此次嘉有木屋補助修繕聚焦其中一戶（255號），保留檜木梁柱與太子樓等歷史特色，並打開牆體、改善動線，讓閱讀空間更明亮開闊，期許台圖能充分利用座落於中山路上的絕佳區位，藉由木造建築活化再利用，呈現昔日嘉義木都特色。

此次修復過程由嘉有木屋輔導團的學邑工程顧問公司以及南華大學建築系教授陳正哲，給予技術和設計上的協助，屋內以「ㄇ」字型木構支撐，搭配玻璃落地窗引入自然光，展現舊屋新生的透明感；台圖並與「將才工場」合辦土牆修築工作坊，邀志工共同參與修復，實踐「公眾的圖書室，由公眾共同修築」精神。

台圖表示，31日晚間6點半將迎來重新開放第一場活動，放映「2025台灣國際人權電影節聚落串聯」動畫電影「喀布爾之燕」，電影描述1998年在塔利班殘酷統治下的阿富汗首都喀布爾，採自由入場。

台灣圖書室修復後的檜木屋架。（嘉市政府提供）

台灣圖書室前日重新開幕，舉辦書友會活動。（嘉市政府提供）

台圖將於31日晚間6點半迎來重新開放第一場活動，放映「喀布爾之燕」人權電影。（擷取自台圖臉書）

