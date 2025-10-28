高雄長輩人數突破2成 里長廖春花連11年捐月薪敬老樂活

南興里長輩同歡，大家一起樂活。（廖春花提供）

高雄市65歲以上長輩突破2成，邁入超高齡社會，鳳山區南興里長廖春花連續11年自掏腰包1個月薪水，重陽節前夕舉辦重陽敬老活動，與里內長輩200多人同歡，鼓勵長輩走出戶外，發揮社區關懷力量，大家一起樂活。

高雄65歲以上長輩55萬8681人，占總人口數20.53％，邁入超高齡社會，光百歲人瑞達422人，其中男性195人、女性227人，凸顯女性比男性長壽。以三民區長輩71060人最多，占全市長輩12.72%，百歲人瑞48人也是全市最多；其次為鳳山區長輩67974人，占全市長輩12.17%，百歲人瑞42人。

請繼續往下閱讀...

鳳山區南興里長廖春花有感丈夫施三明生前擔任22.5年里長用心關懷長輩，每年自掏腰包1個月薪水4萬多元，舉辦重陽敬老活動，延續丈夫美意迄今達11年，今年重陽節前夕，邀請里內長輩200多人齊聚同樂，更貼心準備糖果、高雄香蕉等水果，陪伴長輩們一起享用，鳳山區長吳茂樹也到場關懷長輩，與長輩閒話家常，場面熱鬧滾滾。

今年里內年紀最大有2人都是90歲，身體硬朗令人稱羨，廖春花還贈送長輩們禮物，如燕麥、餅乾等，在家享用養生又健康；廖春花說，每年重陽敬老活動，鼓勵長輩走出戶外，到社區聯絡感情，不要關在家裡，大家齊聚一堂，開心聊天，熱情有活力。

鳳山區南興里長廖春花（中）連續11年自掏腰包1個月薪水，重陽節前夕舉辦重陽敬老活動，與里內長輩200多人同歡。（廖春花提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法