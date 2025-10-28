為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄長輩人數突破2成 里長廖春花連11年捐月薪敬老樂活

    2025/10/28 08:13 記者陳文嬋／高雄報導
    南興里長輩同歡，大家一起樂活。（廖春花提供）

    南興里長輩同歡，大家一起樂活。（廖春花提供）

    高雄市65歲以上長輩突破2成，邁入超高齡社會，鳳山區南興里長廖春花連續11年自掏腰包1個月薪水，重陽節前夕舉辦重陽敬老活動，與里內長輩200多人同歡，鼓勵長輩走出戶外，發揮社區關懷力量，大家一起樂活。

    高雄65歲以上長輩55萬8681人，占總人口數20.53％，邁入超高齡社會，光百歲人瑞達422人，其中男性195人、女性227人，凸顯女性比男性長壽。以三民區長輩71060人最多，占全市長輩12.72%，百歲人瑞48人也是全市最多；其次為鳳山區長輩67974人，占全市長輩12.17%，百歲人瑞42人。

    鳳山區南興里長廖春花有感丈夫施三明生前擔任22.5年里長用心關懷長輩，每年自掏腰包1個月薪水4萬多元，舉辦重陽敬老活動，延續丈夫美意迄今達11年，今年重陽節前夕，邀請里內長輩200多人齊聚同樂，更貼心準備糖果、高雄香蕉等水果，陪伴長輩們一起享用，鳳山區長吳茂樹也到場關懷長輩，與長輩閒話家常，場面熱鬧滾滾。

    今年里內年紀最大有2人都是90歲，身體硬朗令人稱羨，廖春花還贈送長輩們禮物，如燕麥、餅乾等，在家享用養生又健康；廖春花說，每年重陽敬老活動，鼓勵長輩走出戶外，到社區聯絡感情，不要關在家裡，大家齊聚一堂，開心聊天，熱情有活力。

    鳳山區南興里長廖春花（中）連續11年自掏腰包1個月薪水，重陽節前夕舉辦重陽敬老活動，與里內長輩200多人同歡。（廖春花提供）

    鳳山區南興里長廖春花（中）連續11年自掏腰包1個月薪水，重陽節前夕舉辦重陽敬老活動，與里內長輩200多人同歡。（廖春花提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播