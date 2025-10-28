為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷藍線高架段共8座車站 B04站可與台鐵沙鹿站轉乘

    2025/10/28 07:22 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷藍線高架段共設八車站。（市府提供）

    台中捷運藍線全長24.78公里，目前正進行BD01標高架段細部設計，捷運工程局表示，高架段採模組化施工且跨越斷層，全長約10.35公里，沿台灣大道東行至台灣大道六段中興路口，規劃B01至B08共8座高架車站，其中B04站可與台鐵沙鹿站轉乘，串聯海線與市區生活圈，預計今年底可完成期末審查，明年可招標開工。

    捷運工程局長蘇瑞文表示，BD01標高架段設計重點，其中約7成將採預鑄U型梁搭配鋼箱梁的模組化施工方式，可縮短工期、提高品質並降低交通影響；同時納入斷層監測系統與抗液化樁基礎設計，確保結構安全，沿線亦規劃多項管線吊掛保護與交通維持計畫，兼顧施工安全與民眾通行便利。

    捷工局表示，此高架段工程有多項關鍵挑戰，包含跨越大甲斷層之安全設計、海線高鹽害強風環境的耐候策略、沙鹿陸橋及「沙鹿之翼」人行橋改建方案、液化高潛勢區之基礎設計、路口左轉專用道配置與橋梁排水系統優化等，整個高架段若明年順利完成招標，預計6月開工。

