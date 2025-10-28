為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    重陽「太子爺公」生日 民俗專家廖大乙：把握陽氣最旺日轉運

    2025/10/28 08:08 記者陳鳳麗／南投報導
    廖大乙建議，九九重陽也是「中壇元帥」太子爺公生日，可買蓮花去祝壽，祈求庇佑轉好運、招財運。（廖大乙提供）

    明天是農曆九月初九重陽節，也是中壇元帥「太子爺公」生日，相傳祂是師父以蓮花荷葉化身重生，是忠孝智仁勇代表，民俗專家廖大乙表示，「九」是最大吉數，把握「九九」陽氣最旺日，尤其是犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，可帶蓮花去參拜祝壽，先發願積德行善再祈求，必轉好運。

    明天是九九重陽節，也是敬老節，同時也是民間信仰中的「中壇元帥」太子爺公生日，民俗專家廖大乙指出，「太子爺公」相傳未得道前闖禍，為不牽連家人，割肉還母、剔除骨還父，後由師父太乙真人以蓮花荷葉重生，因此「太子爺公」被說是蓮花化身，出淤泥而不染，因此在陽氣最旺的一天，可準備年輕口味的餅乾糖果當供品，另外可買蓮花去拜太子爺公，尤其是今年犯太歲的蛇、豬、虎、猴4生肖，感覺今年較不順的人，以蓮花展現純淨、虔敬心意，就能迎來好運。

    廖大乙說，「中壇元帥」是掌管五營的元帥，因此在其生日這天，除了可祈求招好運外，也可求財運，但是記得要「有捨才有得」，記得要布施行善，行善布施很簡單，例如：拜完打電話關心問候久未聯絡的長輩、捐血、小捐款……都是。

    廖大乙也說，有很多年輕人信奉太子爺公，記得拜太子爺公的同時，也應效法祂出淤泥而不染、孝敬父母的精神，過去有做的不好，或是方向走偏的人，最好也能在神明前允諾修正，才能獲得太子爺公的庇佑。

    以上為民俗說法 僅供參考

    九月初九是重陽節，也是太子爺公的生日。（記者陳鳳麗攝）

