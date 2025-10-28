加入 「長者量六力LINE@」 掌握家中長者健康

國健署推出的「長者量六力」LINE智慧防老，可讓長者在家中隨時自我檢測健康功能。（南投縣衛生局提供）

人手一機時代，長輩使用LINE通訊軟體已相當普遍，但許多人可能還不知道，衛生福利部國民健康署推出的「長者量六力LINE@」智慧工具，可讓長者在家中隨時自我檢測健康功能，預防及延緩長輩失能風險，子女若因工作在外，無法時時陪伴父母等長輩，也能藉此隨時掌握家中長者的健康狀況。

南投縣衛生局指出，南投縣邁入超高齡社會，65歲以上老人人口逾10萬人，如何預防長輩失能相當重要，長者功能評估六大指標為「認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱」，「長者量六力」LINE智慧防老，讓長者平時在家中，即能拿起手機，定期自我檢視這六大功能，或由家人協助檢測，進行初步健康評估，讓長輩能在「還能動、還能參與」的時候，就提早發現潛在的健康風險，早一步檢測，就能多一步準備，若自評發現異常，即可至醫療院所進一步評估與檢查，儘早發現與治療，延緩失能發生。

請繼續往下閱讀...

衛生局表示，民眾只要在LINE ID搜尋「@hpaicope」即可加入「長者量六力LINE@」帳號，除評估健康功能，也能獲取相關衛教資訊，並與在地資源結合，讓阿公阿嬤不只健康，更能快樂參與社區生活，呼籲民眾多利用，若有不清楚地方可洽詢各地衛生所。

南投縣衛生所人員協助長者加入「長者量六力LINE@」，進行健康功能評估。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生所人員為長者進行健康功能評估。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局人員透過關懷據點宣導長者加入「長者量六力LINE@」。（南投縣衛生局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法