    台中非洲豬瘟獸醫未到案場 市府坦承：85歲老豬農獨自處理死豬

    2025/10/28 06:22 記者黃旭磊／台中報導
    台中市農業局長張敬昌27日說，梧棲養豬場訪視單紀錄上未出現獸醫。（記者黃旭磊攝）

    非洲豬瘟中央災害應變中心前進指揮所持續昨（27）日說明防疫進度，台中市農業局長張敬昌說，梧棲養豬場10日出現豬隻異常死亡數量上升前，王姓獸醫佐是以「打電話」方式了解豬隻病況，直到14日，台中市動物保護處才派獸醫訪視，這段時間，豬隻持續異常死亡，「獸醫師未出現在訪視單內、未到過案場」。

    陳姓老豬農（85歲）不熟電腦操作，未落實蒸煮廚餘拍照上傳，台中市環保局原本稱，沒有上傳蒸煮（廚餘）紀錄「是不用開罰，沒有罰則的」；但環境部環境管理署副署長林左祥指正，養豬場稽查計畫有明定稽查頻率；接續農業局稱，兩名獸醫（王姓獸醫佐、紀姓特約獸醫師）都沒在疫情爆發前，進到養豬場看診。

    張敬昌說，豬農（陳姓老豬農）發現豬隻異狀後，打電話跟王姓獸醫佐「請教」自行投藥，這段期間持續以電話跟王姓獸醫佐聯絡，獸醫沒有到過豬場，「筆錄就是這樣寫的」，王、紀都沒到現場，「筆錄都送到地檢署（台中地檢署）去了」。

    熱門推播