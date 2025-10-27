真的好兆頭！台南永康威力彩獨得2億，業者拜太子爺後開頭獎

台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

威力彩今晚開獎，頭獎1注中獎，中獎人獨得獎金2億元，獎落台南市永康區正強街141號「好運連連彩券行」，鄭姓業者表示，週日才去麻豆太子宮參拜，許願能夠開出大獎，今天左眼眼皮一直跳，似乎有好兆頭，結果真的應驗；這也是該彩券行首度開出頭獎。

鄭姓業者指出，彩券行才全新營運第2年，因為家裡有供奉太子爺，農曆9月9日誕辰將至，昨天提前到麻豆太子宮參拜，祈求神明保佑生意興隆。當時有許願希望能夠開出大獎，為彩券行帶來福氣，吸引人潮，今天上班後，眼皮就一直跳，本來以為是睡眠不足，有老主顧笑說「左眼跳財」，提醒是好預兆。

鄭姓業者說，晚上接到電話，彩券行開出威力彩頭獎，獨得2億元，店裡歡聲雷動，氣氛熱烈，由於客人以在地民眾居多，大家都在猜誰是幸運兒，相當有趣。

永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎後，直到深夜，仍有客人聚集，希望能沾個喜氣，未來真的受到財神爺眷顧。

本期威力彩中獎號碼「01、11、16、20、27、36」，第二區「06」。

台南永康好運連連彩券行才營運第2年，就開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

