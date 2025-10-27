為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    真的好兆頭！台南永康威力彩獨得2億，業者拜太子爺後開頭獎

    2025/10/27 23:32 記者吳俊鋒／台南報導
    台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    威力彩今晚開獎，頭獎1注中獎，中獎人獨得獎金2億元，獎落台南市永康區正強街141號「好運連連彩券行」，鄭姓業者表示，週日才去麻豆太子宮參拜，許願能夠開出大獎，今天左眼眼皮一直跳，似乎有好兆頭，結果真的應驗；這也是該彩券行首度開出頭獎。

    鄭姓業者指出，彩券行才全新營運第2年，因為家裡有供奉太子爺，農曆9月9日誕辰將至，昨天提前到麻豆太子宮參拜，祈求神明保佑生意興隆。當時有許願希望能夠開出大獎，為彩券行帶來福氣，吸引人潮，今天上班後，眼皮就一直跳，本來以為是睡眠不足，有老主顧笑說「左眼跳財」，提醒是好預兆。

    鄭姓業者說，晚上接到電話，彩券行開出威力彩頭獎，獨得2億元，店裡歡聲雷動，氣氛熱烈，由於客人以在地民眾居多，大家都在猜誰是幸運兒，相當有趣。

    永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎後，直到深夜，仍有客人聚集，希望能沾個喜氣，未來真的受到財神爺眷顧。

    本期威力彩中獎號碼「01、11、16、20、27、36」，第二區「06」。

    台南永康好運連連彩券行才營運第2年，就開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康好運連連彩券行才營運第2年，就開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    台南永康好運連連彩券行開出威力彩頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播