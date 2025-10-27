查非洲豬瘟 台中農業局自曝「兩獸醫師都未到過案場」

台中市府對哪位獸醫師診斷說法一變再變，民進黨團批禁不起檢驗。（記者蘇孟娟攝）

台中市養豬場爆非洲豬瘟，26日傳出通報豬隻大量死亡的王姓「獸醫師」竟只是「獸醫佐」；不料，台中市農業局長張敬昌今日再曝，從豬隻死亡到疫情爆發，包括特約紀姓獸醫及王姓獸醫佐均未到過現場，僅由豬農因豬隻生病打電話跟王姓獸醫佐連絡，再度令各界震驚。

疫調過程，台中市府光獸醫師說法就一變再變，民進黨台中市議會黨團痛批，連「獸醫佐」不是「獸醫師」都不知道，台中市身為主管機關，螺絲根本掉滿地，非洲豬瘟防疫禁不起檢驗。

22日爆出非洲豬瘟疫情後，台中市農業局在22日稱「特約獸醫師」診斷研判感染胸膜肺炎且有給藥，23日即遭紀姓特約獸醫師發文打臉，他根本未前往、也未提供建議；農業局24日澄清「誤植」，是另名王姓獸醫師建議，台中市長盧秀燕25日還在記者會說，獸醫師有執照；農業局26日改口說王姓獸醫師其實是「獸醫佐」。

台中市農業局對於案場的獸醫診斷通報說法一變再變，今台中市府再被問究竟20日是誰通報豬隻大量死亡、又是誰負責採樣，張敬昌稱，動保處20日接到王姓獸醫佐通報大量豬隻死亡，約詢豬農，豬農表示，因為豬隻生病有跟王姓獸醫佐連絡，但王未到場、僅電訪。

張敬昌又說，包括紀姓特約獸醫及王姓獸醫佐均未到過現場；至於10月14日及20日均由「動保處獸醫師」到場了解，20日的採樣也是由動保處獸醫師解剖取樣死亡豬隻，再送檢獸醫研究所。

