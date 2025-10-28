慘了！北捷驚見民眾做「這件事」 最重可罰100萬！

一名網友近日在捷運站撞見一名女子使用室內消防栓的緊急插座充電。（圖翻攝自Threads）

台北一名網友近日在捷運站撞見一名女子使用室內消防栓的緊急插座充電，拍下PO網後掀起議論，還釣出北捷人員回應，表示此舉最重可罰100萬！

一名女網友26日在Threads上PO照，表示她在三重國小站看到一名女子在捷運站內擅自打開消防栓的緊急插座幫手機充電，見到這一幕的原PO忍不住驚呼：「補兌（不對）？這裡是可以拿來充電的嗎？」

請繼續往下閱讀...

該貼文曝光後引起熱烈討論，「這是偷電行為，報警處理」、「明明捷運站有提供給旅客充電的地方……」、「知道消防栓裡面可以充電的人，會不知道這個是不能拿來這樣用的？」、「希望po文同時原po已通報站員，不要姑息這種行為」、「這種要叫警察」。

該貼文下方也釣出北捷新聞組留言，「台北捷運公司說明：消防栓箱緊急電源專供消防人員救災時使用，非救災占用或損壞，將直接影響救災行動，此為嚴重的違規行為。旅客未經許可擅自使用車站緊急插座，違反大眾捷運法第50條之1第1項第2款規定，任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，本公司將追查行為人開罰。」

「本公司將持續加強巡檢，全線車站詢問處附近已設有免費充電區可使用，呼籲旅客勿使用車站其他用電插座，以免觸法及影響系統安全。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法