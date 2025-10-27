遠百竹北店萬聖節「恐怖實驗室」太逼真 遭客訴小孩嚇破膽

萬聖節腳步將近，遠東百貨竹北店在1樓西側電梯廳換上「恐怖實驗室」限定主題裝飾，有小小孩被嚇哭了（左圖），設計場景的員工戴上枷鎖謝罪（右圖）！（遠百竹北店提供）

萬聖節腳步將近，遠東百貨竹北店在1樓西側電梯廳換上「恐怖實驗室」限定主題裝飾，斷臂、眼球、人體組織，搭配詭譎音效和閃爍綠光，昏暗又神祕的場景，吸引民眾拍照打卡，但也嚇壞被爸媽帶去逛街的小小孩了；業者因為屢接獲客訴，鄭重地再次張貼敬告警語，提前建請擔心的顧客改搭其他電梯。

遠百竹北店表示，今年首次挑戰大型萬聖節布置與活動，希望為民眾帶來耳目一新的視覺享受與節慶互動體驗。這項萬聖節的限定活動-「恐怖實驗室」場景只到10月31日止，邀請大家揪好友一起來挑戰膽量、體驗萬聖節驚悚魅力。

請繼續往下閱讀...

位在1樓西側電梯廳的「恐怖實驗室」限定主題裝飾到底多恐怖？業者說，有泡著藥水的斷臂與人體組織、懸吊空中的巨大眼球，還有低沉詭譎的音效，以及綠光閃爍的燈影等。

今天有網友在社群媒體貼出1張警語告示，「竹北遠百萬聖節電梯，我看小孩是很開心啦。」對此，遠東竹北店坦言，電梯廳前方原本就有張貼告示，提醒兒童、孕婦、心血管疾病患者特別注意，電梯車箱內有較刺激的圖像；但是活動自25日開跑後，仍接獲許多顧客投訴小孩被嚇哭了，因此又緊急再增添放大警告版，提醒民眾若擔心會有驚嚇狀況，請改搭其他電梯。

另外，萬聖節不可或缺的「Trick or Treat」討糖派對，業者安排在日前的25日舉辦，吸引超過200位萌鬼報名參加，展現各式創意裝扮，還有趣味闖關遊戲，店長許俊明也化身「科學怪人」帶領萌鬼大軍討糖、同樂，讓民眾留下難忘的節慶體驗。

遠百竹北店因為屢接獲顧客投訴小孩被嚇哭了，又緊急放大敬告版，提醒民眾改搭其他電梯。（擷取自臉書社團「竹北大小事」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法