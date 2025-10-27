為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不忍了！台灣設計展封殺「中興莊故事車」 彰縣2官員說法惹怒退休女記者將告毀謗！

    2025/10/27 21:58 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，令人遺憾。（取自彰化縣議會）

    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，令人遺憾。（取自彰化縣議會）

    台灣設計展前進彰化中興莊眷村園區開辦「人人百貨」，創下超高人氣的話題，縣議員楊子賢今天（27日）在縣議會進行縣政質詢，認為園區竟容不下「故事車」，令人遺憾。縣府青發處長陳柏村表示，有提供展間遭到拒絕；計畫處長施敏華指出，楊女士的女兒投案徵選未獲錄取。對此，退休女記者楊秋蘋痛批兩人公開說謊，決定提告誹謗！2官員則表示予以尊重。

    楊子賢指出，設計展風光落幕，「人人百貨」創造話題，但大多數的人卻是連「中興莊」的歷史都不知道，由於眷村園區工程拖延，造成故事館來不及完工，讓中興莊眷村人文協進會被迫向市公所申請路權，設立「故事車」來介紹中興莊的故事，令人覺得可惜。

    青發處長陳柏村表示，雙方對展出內容沒有共識，該處要提供展間、假日講座都不接受，楊女士堅持要用故事車，所以無法順利合作。

    計畫處長施敏華指出，楊女士的女兒有投案徵選進駐「人人百貨」，但楊女士堅持車子不同意美化，經過委員共同審議未獲錄取。

    針對陳、施在議會答詢，退休媒體人、中興莊眷村協會總幹事楊秋蘋決定提告誹謗，因為投案人是眷三代知名設計師，並非她的女兒，如果縣府有提供室內的展間，她怎會在戶外烈陽下說故事，對於縣府2位首長的公開說謊、造謠，損毀名譽，她要為自己與中興莊爭取應有的公平正義。

    對於楊秋蘋決定提告，施敏華表示，予以尊重；陳柏村回應指出，他尊重對方決定，他的發言都有所本。

    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，計畫處處長施敏華說明。（取自彰化縣議會）

    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，計畫處處長施敏華說明。（取自彰化縣議會）

    台灣設計展在彰化中興莊眷村園區推出「人人百貨」，有超高人氣。（記者劉曉欣攝）

    台灣設計展在彰化中興莊眷村園區推出「人人百貨」，有超高人氣。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，由青發處處長陳柏村說明。（取自彰化縣議會）

    彰化縣議員楊子賢針對設計展前進中興莊，卻容不下故事車，由青發處處長陳柏村說明。（取自彰化縣議會）

    退休女記者楊秋蘋不只幫彰化中興莊寫村史，還以故事車介紹中興莊的歷史。（資料照，記者劉曉欣攝）

    退休女記者楊秋蘋不只幫彰化中興莊寫村史，還以故事車介紹中興莊的歷史。（資料照，記者劉曉欣攝）

    熱門推播