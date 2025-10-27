桃捷綠線被爆用中國石材 互助營造澄清：報導曲解事實

桃園捷運綠線被爆使用中國石材、採購停權廠商商品等疏失，桃市府捷工局27日公開G11站施工現況澄清。（記者鄭淑婷攝）

桃園市首條自辦的捷運綠線工程被爆出為趕工，有GC03標採用中國石材、地磚伸縮縫不足等重大施工疏失，承包商互助營造今（27）日晚間發出澄清稿表示，針對媒體報導本公司承攬綠線GC03土木建築標有未按圖說施工、採購停權廠商商品及違法使用中國建材等指控，均屬曲解的不實報導。

互助營造強調，所承攬的綠線GC03土木建築標為規模龐大的統包工程，不同於一般傳統工程，是採設計併施工模式進行，所有相關設計及施工依合約均需經捷運局審核通過後才得施作，針對媒體報導地磚溝縫寬度10mm不符規範的質疑，GC03標地磚施工規定不得小於3mm或大於10mm，實際設計圖的施工縫標記為10mm，現場施作亦為10mm，並無未按圖說施工的情形。

請繼續往下閱讀...

另對媒體報導採用停權廠商商品，互助營造指出，精工陶瓷是2024年4月22日因他案，被公告自同年4月23日起停權3年，不能參與政府採購投標，公司就該商品早於2023年11月間完成採購簽約，捷運局也於精工陶瓷停權公告前完成審查，且依據工程會的政府採購法常見問題Q&A第18點說明，廠商就已得標或已簽約案件仍得繼續履約，因此並無任何違法情事。

互助營造說，至於被指使用中國建材部分，對於前經核定的石材，實際上於原石合法依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」進口台灣後，尚須經加工製造始能使用於桃園捷運工程，加工後的附加價值率達35%以上，依據「進口貨物原產地認定標準」之規定，已非屬中國建材，且為免認定上的疑慮，已主動更換為國內廠商，並無違法使用中國建材。

