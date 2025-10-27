溫州街12戶日式宿舍登錄歷史建築 但不列聚落建築群

溫州街18巷8號經文資審議並投票，同意登錄歷史建築。（台北市文化局提供）

台北市文資會今天進行大安區和平東路一段248巷以西、溫州街18巷以南、泰順街以東、雲和街以北的「溫州街日式宿舍群」，以及溫州街18巷12戶文化資產價值審議兩案，經與會13名委員審議並投票，決議不同意溫州街日式宿舍群入列聚落建築群，但同意溫州街18巷12戶全數登錄為歷史建築。

溫州街12戶包含18巷16弄1至7號，以及18巷8、10、12、14、16號，2023、2024年現勘審查，決議具有文資價值潛力，持續列冊追蹤，因新工處將於周邊開闢道路，因而啟動文資審查程序。建物橫跨1920至1950年代，樣貌反映戰後初期建築材料和工法，並與俗稱大院子的台大公共宿舍、殷海光故居形成日式建築群。



12戶分成4組投票，溫州街18巷16弄1至7號，9名出席委員同意登錄歷史建築、4人不同意。溫州街18巷8、10號登錄歷史建築，10人同意、3人不同意；12、14號登錄歷史建築，10人同意、3人不同意；16號登錄歷史建築，10人同意、3人不同意。

溫州街日式宿舍群範圍內建物，2006年經文資審議，不予指定古蹟登錄歷史建築，2017年民眾依「聚落建築群」，提報溫羅汀區域內30多棟日式建築，歷經會勘審議，將和平東路一段248巷以西、溫州街18巷以南、泰順街以東、雲和街以北，啟動文資審查。

反對入列聚落建築群的住戶表示，劃定位置跨街廓，區塊內多棟重要建物已列古蹟，不宜疊床架屋，且還參雜近代建物，不符也無需另外擴大，否則會影響到附近居民的都更改建等居住條件。此外，瑠公圳上的建築有諸多違建，倘若違建也能劃入文化聚落，合理懷疑其中是否涉及利益問題，呼籲應多考慮當地住戶實際感受。

支持者則認為，文資價值除了建物本身，如能串聯所依存的都市區位、環境生態、人文互動、歷史關係，也能展現其文化價值，溫州街為日治至民國時期的人文薈萃之地，屬於全台首批大學宿舍、市中心僅存規模最大、最完整群落，希望可以大院子為中心，點線面保存並兼顧綠意環境。

此案在投票前，委員們正反意見並陳，部分認為如能從點延伸至面去維護，可以申請更多資源，屬於利多的情況；部分表示台大要保護的文資短短幾年內從58處，快速增至71處，經費有限已造成負擔，最後結果為6名委員同意、7人不同意未達出席人數過半數，故不同意登錄聚落建築群。

