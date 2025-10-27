為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮光復善款13.9億截止募款 賑災基金會3階段規劃賑助

    2025/10/27 20:25 記者林志怡／台北報導
    花蓮縣光復鄉持續進行災後復原。（賑災基金會提供）

    花蓮縣光復鄉持續進行災後復原。（賑災基金會提供）

    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（賑災基金會提供）

    「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」情況。（賑災基金會提供）

    〔記者林志怡／台北報導〕花蓮縣光復鄉9月23日受馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會同月25日啟動為期1個月的專案募款，統計至募款截止日，總計募得款項13.9億元，捐款比數超過31萬筆，除已撥付8.29億用於第一階段緊急慰助及家園支持，後續也將依階段規劃辦理賑助。

    賑災基金會統計，截至10月24日23時59分，總計募得13億9119萬1377元，其中自動化設備、臨櫃匯款計9億7917萬1099元，LINE Pay計2億7519萬9000元，四大超商計1億3682萬1278元。

    捐款筆數方面，以LINE Pay捐款的18萬1504筆最多，自動化設備、臨櫃匯款則有6萬8966筆，四大超商計6萬4453筆。

    賑災基金會說明，災害發生後，基金會第一時間配合行政院同時辦理募款及賑災，善款已於日前公告將分3階段執行：第一階段：緊急慰助及家園支持，第二階段：生活支持與關懷照護，第三階段：社區復原及重建。

    截至目前為止，除已撥付8.29億用於第一階段緊急慰助及家園支持，並由衛生福利部依照「馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶家園支持方案」辦理撥款作業，已申請卻尚未領取補助的民眾，可致電衛生福利部1957福利諮詢專線查詢相關程序。

    此外，第一階段中5項法定賑助，第二階段之生活支持專案第1至7類弱勢戶生活補助、傷亡者家屬之生活補助2類，已於20日函請花蓮縣政府提供賑助核定暨印領清冊，俾利進行撥款作業，今日基金會已接到花蓮縣政府社會處來電，說明已請災區各鄉鎮市公所調查並製作受領清冊。

    賑災基金會說，除前已公布之「第二階段生活補助方案」將擴大照顧弱勢家庭及失依家庭外，基金會陸續依階段規劃賑助內容辦理，並排除公務預算應支出部分，以公開透明原則實際運用於災區災民，若有不足且必要時，將由賑災基金會自有資金支出，且須依需求提出執行計畫。

