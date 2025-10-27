桃園客家星級美食推薦 46店家獲秘密客青睞 11/9公布最受歡迎店家

金鐘主持人陳明珠主持過多個客家飲食節目，這次特別推薦桃園客家好味道。（桃市客家局提供）

桃園市政府客家事務局首度辦理「桃園客家星級美食推薦」活動，集結15位藝人、料理達人及美食部落客，分別挑選出心中最具桃園客家味的星級美食，共計46間店家獲得青睞，將於11月9日在中原文創園區14倉辦理客家星級美食推薦名單公布會，公開揭曉桃園市今年最受名人歡迎的店家，現場並舉辦客家星級美食試吃體驗，歡迎民眾一起來感受星級料理的魅力。

客家局長范姜泰基表示，桃園的客家族群人數超過90萬，是全國客家人最多的城市，客家美食餐廳、小吃及特色店家林立，為增加話題性，特邀各界名人來推薦，包含知名電視節目主持人吳鳳，以異國視角分享他眼中的台灣客家料理，使活動更添國際觀點。長期活躍於餐飲文化與媒體領域的費奇，更是台灣頗具影響力的美食評論者與鑑賞家；曾主持多個客家飲食節目，也是金鐘獎主持人的陳明珠，於社群平台上具有影響力與號召力，其參與為活動帶來更多討論熱度。

請繼續往下閱讀...

范姜泰基說，這次「桃園客家星級美食推薦」活動，每位名人以秘密客身分前往各店家試吃後，推薦心中最屬意的5間店家美食，獲得最多名人推薦的店家，將成為名人圈中的人氣王。獲選的店家風格，從傳承百年手藝的老字號到街頭巷尾的人氣店皆榜上有名，獲推薦美食樣式多元，無論是客家小炒、薑絲炒大腸等經典菜色，或融合在地食材與現代手法的創新料理到甜品點心，展現桃園客庄豐富的美食風貌。

知名電視節目主持人吳鳳，以異國視角分享他最愛的桃園客家料理。（桃市客家局提供）

客家小炒為傳統客家菜餚中的「四炆四炒」之一，也是多位名人推薦的在地好味道。（桃市客家局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法