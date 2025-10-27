為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    猜到沒？台灣設計展在彰化吸客近800萬 第一名展館是「它」

    2025/10/27 19:59 記者劉曉欣／彰化報導
    今年台灣設計展參觀人次最高的單一展館就是彰化藝術館。（取自台灣設計展臉書）

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台灣設計展今年首度在彰化登場，跨越4鄉鎮、19個展覽主題，展期17天以來，參觀總人次將近784萬人次，寫下新高。其中，最多人次的不在鹿港，而是「總行」的彰化藝術館「是，彰化」！

    縣府表示，這次參觀總人次為783萬9854人次，如果以3大展區來算，彰化展區為307萬9632人次，鹿港展區為320萬3807人次，彰南展區為155萬6415人次，也就是鹿港展區的3個展館領先其它彰化；彰南展區。但如果以展館來分析，參觀人次最多的是彰化藝術館。

    彰化藝術館原名為彰化公會堂，位於縣立彰化圖書館旁，這次拿下第一名展館，不少人略感意外，不過，彰化藝術館就是佔了彰化市的地利之便，串連縣圖、美術館、武德殿、卦山村、中興莊、高賓閣，成為設計展走讀必到的點，加上門口的「是，彰化」吸引民眾打卡，成為今年設計展的第一名展館。

    在地民眾分析，鹿港展區有鹿港小鎮的觀光人潮加持，從兩場卡司堅強的演唱會，到新潮光影「殿氣現象」與民俗文化「平安行」，剛好一天逛好逛滿，加上展期天天都有彰化到鹿港接駁車，以及環鎮接駁車，都是讓鹿港展區創下漂亮參觀人次的關鍵原因。但如果扣掉兩天演唱會的13萬人次，鹿港展區與彰化展區則是打成平手。

    而彰南展區因為田尾、田中距離太遠，加上彰化到田中接駁車只有假日行駛，許多外來遊客在時間有限下，就會優先選擇彰化與鹿港展區。

    台灣設計展首次在彰化登場，創下參觀人次的新高紀錄。（記者劉曉欣攝）

    鹿港公會堂的「平安行」數位葫蘆問互動，超受歡迎。（記者劉曉欣攝）

    位於彰化田中高鐵站旁的彰化展覽館，以設計出發，展出彰化冠軍產業的實力。（記者劉曉欣攝）

