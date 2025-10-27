大台北山區、宜蘭週二炸雨彈 週末氣溫降「1字頭」

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕未來1週受東北季風影響，天氣較涼。中央氣象署預報，北部及宜蘭近日可能降至20度，明天週二（28度）留意局部豪雨，中南部日夜溫差多達10度；週五新一波東北季風報到，北部及宜蘭氣溫下探「1字頭」，中南部日夜溫差9度。

氣象署預報員林定宜表示，受東北季風影響，週二、週三北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部週二亦稍涼。週二受華南雲系東移影響，桃園以北有雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨或豪雨機會，中部以北及花蓮地區短暫雨，台南、台東、恆春半島及高屏山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

週三宜蘭地區有局部大雨，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢機會，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區局部短暫陣雨。

週四東北季風減弱，北部及東北部氣溫短暫回升1天；基隆北海岸、東半部及恆春半島局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨。

週五新一波東北季風報到，並較前一波略強。北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，桃園以北、宜蘭地區及竹苗山區有局部短暫雨，花東及恆春半島零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

週六至下週一北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼。週六基隆北海岸、宜花地區及大台北山區局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及中部山區零星短暫陣雨。下週日及週一，北部、宜花短暫雨，台東及恆春半島局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，林定宜表示，目前這一波東北季風，北部及宜蘭下探20至21度，中南部日夜溫差可達10度，中部清晨夜晚下探21度、白天可達30度以上，南部下探23度、白天可達31度，東部清晨夜晚23度、白天可達26度。

另一波東北季風週五報到，林定宜指出，北部及宜蘭週末氣溫低於20度，中部下探20度、白天可達29度，南部下探22度、白天可達31度，東部下探20度，白天可達24度。

