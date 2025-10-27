歡慶重陽！台南最大區有29位百歲人瑞 永康公所到府表揚

慶祝重陽節，永康區公所到府探視百歲人瑞，致贈祝賀金、禮物等，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

台南永康是全市人口最多的行政區，歡慶重陽節，公所展開轄內29位百歲長者的敬老活動，今天到府表揚，並頒贈中央與地方的祝賀金、獎品等，議員們也共襄盛舉，屋內堆滿禮物，笑聲洋溢。

永康公所統計，今年百歲以上人瑞有29位，超過100歲的長者15位，以及及剛滿100歲的長者14位，區長李皇興率隊展開到府表揚行程，探視同意造訪的初滿百歲長者，致贈總統府與衛福部聯名的金鎖片，以及敬老狀，還有市政府的祝賀金1萬元、匾額，加上含市議會的禮品等，氣氛熱鬧。

首站探視崑山里今年剛滿100歲的遲興仁，議員朱正軒、李鎮國、楊中成、黃肇輝、林冠維等也到場祝賀，與公所社會課團隊一起獻上祝福，高喊「平安、健康、呷百二」，客廳滿是各界送的禮品，讓人瑞阿公開心不已。

遲興仁為退役軍人，雖已100歲，身體仍健康、硬朗，之前曾協助里長通報該住處巷內狀況，並提供建議，活力十足，喜歡收藏書法作品，也具園藝技能，擅長龍柏等植物的塑形，老當益壯。

永康今年剛滿100歲長者除了遲興仁之外，還有永明里廖曾灶蓉、復國里張鄧光玉、復華里姚霄漢、復興里齊傳禮、建國里封國強、東橋里崔建華、東灣里陳王綉、崑山里易學明、成功里盛劍青、安康里張留守、勝利里黃煜，以及二王里林如信與程鄭玉蘭。

逾100歲的人瑞則有15位，分別是西勢里蕭董金葉、大灣里林黄彩虹、永康里林黃淑花、網寮里楊慎榮、三合里翁明華、成功里方宗貴、神洲里趙伯南、復國里杜長生、南灣里林桂蘭，以及龍潭里劉金與陳黄赤、建國里許火義與吳翠英、東橋里黄吳秀英與張香雲。

其中西勢里蕭董金葉目前105歲，為永康區今年最高壽的人瑞；李皇興強調，重陽節不僅是敬老日，更提醒社會大眾要重視長輩的健康，以及生活品質，將持續結合公私資源，營造友善環境，打造幸福生活的樂齡城市。

李皇興說，公所努力推行系列福利措施與活動，就是希望「老有所依、老有所樂」，也感謝各界平時對高齡者的共同關懷，愛心遍及社區每個角落，讓長輩安心居住。

