    首頁 > 生活

    上傳廚餘蒸煮照只為管理 環境部重申：落實稽查才是防疫重點

    2025/10/27 19:42 記者吳柏軒／台北報導
    廚餘要用來養豬，環境部規定，必須用高溫90度蒸煮1小時，徹底消毒才能餵豬，並要求業者每日上傳蒸煮照片以供稽查。（資料照）

    台中梧棲養豬場利用廚餘養豬，卻疑似沒有高溫蒸煮，如今爆發非洲豬瘟疫情；目前疫調初步發現，該場沒有依規定上傳每日蒸煮廚餘照片，台中市環保局也沒有每個月稽查，中市一度辯稱沒有罰則。環境部環境管理署今（27日）傍晚重申，影像上傳僅是管理手段，地方環保機關持續落實稽查才是防疫重點，以避免防疫破口。

    環管署表示，110年11月29日就已函文各地方環保機關，輔導轄內取得廚餘再利用的養豬場，應每日至「廚餘蒸煮申報系統」上傳蒸煮廚餘照片或影片，若未每日上傳者，地方環保機關應依據「地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫」，每月稽查1次。而這次發生非洲豬瘟的梧棲養豬場，中市環保局並未依上述規定稽查頻率辦理。

    環管署指出，中央及地方環保機關皆可至「廚餘蒸煮申報系統」即時查詢養豬場申報情形，環境部每月亦會統計未每日上傳蒸煮廚餘照片或影片的養豬場，並函請該轄地方環保機關每月稽查一次。

    環管署說，經查爆發非洲豬瘟的案場上傳照片情形，5月上傳24次（當天上傳有5次，補傳19次），6月上傳8次（當天上傳有3次，補傳5次），7月上傳1次，8月上傳0次，顯示該案場未依規定上傳照片；而中市環保局僅5月及7月各稽查1次，6月及8月並未執行稽查，亦與規定不符。

    今日台中市長盧秀燕認為，養豬場未每日上傳蒸煮照片或影片沒有罰則，建議應修法；對此，環境部表示可再討論。

    環境部強調，若未依規定上傳廚餘蒸煮照的業者，地方環保機關應將稽查強度調整為每月1次，確認業者是否有依規定蒸煮廚餘達「攝氏90度蒸煮1小時」，並重申，上傳照片僅為輔助管理工具，真正的重點在於落實稽查，以避免業者未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。

