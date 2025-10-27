傅崐萁辦重建座談會遭議長踹桌 國民黨團：譴責暴力行為、議長應道歉

花蓮縣議會議長張峻（左三）與無黨聯盟總召楊華美議員（左一）昨到光復為被拒於門外的災民發聲。（記者王錦義攝）

國民黨立委傅崐萁、鄭天財今天下午在大華活動中心舉行「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀請縣府、部份議員、村長及社團組織代表，大批災民被阻擋在門外，縣議長張峻不滿災民被擋直接進入會場怒踢傅崐萁桌子。國民黨花蓮縣議會黨團傍晚發布新聞稿指出，譴責暴力踹桌行為，議會尊嚴不可踐踏、民主理性應受捍衛。

國民黨花蓮縣議會黨團新聞稿指出，座談會原是中央與地方、民代與鄉親共同討論重建方向、聽取民意的重要會議，卻因議長張峻的暴力行為，讓會場秩序全然失控。張峻不僅率眾衝入會場，更在鏡頭前公然抬腳踹桌、怒罵立委傅崐萁，這種粗暴舉動，不僅踐踏民主程序，更嚴重損害花蓮議會的形象與尊嚴。

國民黨議會黨團強調，暴力不能解決問題，只會讓問題更深，花蓮的重建，不屬於任何一個人或政黨，而是屬於全體鄉親的共同希望。國民黨團呼籲，議會應回歸理性對話，議長應道歉，還給花蓮政治一份尊嚴；中央與地方應持續合作，儘速啟動堰塞湖整治與重建計畫；所有公職人員應摒棄政治算計，專注民生、重建家園。

花蓮縣議會無黨聯盟指出，議長張峻與議員皆全力投入救援，議會團隊持續在第一線協助災民安置、物資分配與災後需求整理。指稱議長「鬧場影響重建」完全是捏造。真正延宕重建的是縣府行政怠惰，絕非議會監督。會議地點選在災區、時間選在災後最艱困時刻，卻拒絕納入光復在地的民意代表，刻意排除意見不同的災民與議員，造成民眾不滿才是混亂根源。

無黨籍議員楊華美說，災民需要的是工程、安置與補助，不是充滿排他與鏡頭的政治秀。若真為災民，請直接通過預算並加速設計與動工，不必在鏡頭前演戲。傅崐萁所謂「出腳狠踹、施暴」毫無事實，會場全程錄影，張峻議長並未攻擊任何人。反而是主辦方動用警力與維安包圍，阻擋合法民意代表入場監督，以情緒化用語醜化他人，只顯示心虛。

